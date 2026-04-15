女優レナ・ダナム（39）が、ドラマ「GIRLS／ガールズ」の共演者であった俳優アダム・ドライバー（42）が撮影中に、自身に向けて不安定な行動を繰り返していたと明かした。2012年から2017年にかけて放送されていた同ドラマのクリエイターで、自ら主演も務めていたレナが、回顧録「Famesick」のプロモショーンのための「ザ・ガーディアン」紙とのインタビューの中で打ち明けた。



【写真】思わぬ蛮行を暴露されたアダム・ドライバー

レナ演じるハンナ・ホーヴァスのパートナーであるアダム・サックラー役を演じたアダムが、撮影現場で「あまりにも失礼」だったと回顧録には綴られている。



レナによれば、自分の近くにあった壁に向かって椅子が投げつけられたことや、トレーラーの壁をパンチして穴が開いたこと、顔に向けて怒鳴りつけられたことが複数回あったという。



20代の4人の女性を描いた同ドラマには、ほかにもアリソン・ウィリアムズ、ジェマイマ・カーク、ゾーシャ・マメットらが出演していた。当時についてレナは「あの頃は、『私がボスよ。そんな口の利き方していいと思っているの』なんていう考えは浮かびもしなかった」と振り返っている。



アダムは「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」（2015年）でカイロ・レンを演じたことでも知られる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）