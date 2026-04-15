子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月14日、自身のブログを更新し、体調不良であることを報告しました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 体調不良を報告 「身体が重だるくなって『こりゃダメだ』」「一番身体がダルく感じる体温」



古村さんは「今日は だんだんと身体が重だるくなって『こりゃダメだ』と思い たっぷりお昼寝スタート」と、体調を考慮して静養したことを明かしました。



その後、1時間ほど休んでもスッキリせず、熱を測ったところ、37.1度を示した体温計の画像を投稿。この体温は古村さんにとって「一番身体がダルく感じる体温」とのことです。





古村さんは額に冷却シートを貼ってベッドに横になった自撮り画像を添えて「とりあえず カロナール飲んで 冷えピタして 夕食はセブンの鍋焼きうどんを息子に買ってきてもらって しっかり食べて お休みします」と記しました。





それでも最後は「明日はバッチリ復活予定です」と前向きに綴っています。





古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、21歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。





【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表

【担当：芸能情報ステーション】