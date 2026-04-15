タレントの山田邦子（65）が15日、自身のブログを更新。腸炎による入院から退院したことを報告した。

山田は14日のブログで「暖かくなって来てウキウキしますが気をつけなければいけないこともあります！！生ものを出しぱなしにしておくとかコンロの上の夕べの鍋の残り物を翌朝そのまま食べるとか！」と書き出し、「普段大丈夫でも疲れていたり体力が落ちてる時は………見事にやられましたーー！！」と報告。病室のベッドで横になる写真をアップした。

「激痛腹痛！？高熱も出て焦りました！！」と症状を説明。「救急隊の方々にも丁寧にして頂いて、また、受け入れてくださった病院も本当に救急外来も入院病棟も毎日24時間体制でよく診てくださり、感謝しかありません」と感謝の言葉をつづった。

検査の結果、腸炎と診断されたという。入院当初は絶飲食だったといい、「3日目のお昼から待ちに待った食事が出た時はゆるゆるのお粥だったけど“パラダイス！”と叫びました！」と食事ができる喜びをつづった。

15日のブログで「すいません もう絶好調で退院しました！！」と退院を報告。笑顔の写真を公開し、「食事も普通になり健康のありがたさをしみじみ感じております」とつづった。腸炎の原因は判明しなかったというが、「中毒なども増えてるこの時期皆さまも、くれぐれも生モノや拾い食いなどお気をつけ下さい！！」と呼びかけた。