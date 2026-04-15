¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¡Ú¥·¥¢¥È¥ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï14Æü¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë4ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î3Ï¢Àï¤Î2»î¹çÌÜ¡£11Æü¤Î»î¹ç¤Ï1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡11Æü¤«¤éÀèÈ¯¤ò9¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾27Ê¬¤ËÉÍÌî¡Ê¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¤¬ÀèÀ©¡£¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢GKÂç·§¡ÊINAC¿À¸Í¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï3¾¡8Ê¬¤±32ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¤â¥³¥í¥é¥É½£¥³¥Þ¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£