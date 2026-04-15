NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、山崎賢人（31）が主演する2028年大河ドラマ「ジョン万」が発表された件についてコメントした。

大河ドラマ第67作で、日本人として米国大陸に初上陸したジョン万次郎こと中濱万次郎の生涯をかけた大冒険を描く。脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏。山崎は大河初出演で主役の座を射止めた。

万次郎は1827年、土佐（現在の高知県）で貧しい漁師の家に誕生。14歳で漁に出て漂流し、米国の捕鯨船に救出されたことを機に米国大陸で生活を始めた。英語や航海術を学び24歳で帰国。その見聞を生かし、鎖国していた日本と米国の架け橋となる役割を果たした。

ジョン万次郎については「相当以前から大河にならないかみたいな陳情、要望を受けたことがある」とし「ようやくここに来て、大河で放送するということになりました」とコメントした。

2027年放送の「逆賊の幕臣」とも「時代が似ている」としつつも「ある意味、いろんな製作の過程で、前作の、例えば美術系の資源なども活用できるでしょうし、何よりも視点が『幕臣』側というか、こういった形で、中核にいた人材がクローズアップされるということで、より一層興味と共感が湧くんじゃないかなと期待しております」とコメント。「スケールも大きい、大河になるんじゃないかと、非常に期待しております」と期待感を口にした。