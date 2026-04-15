【季節限定】なめらかな口あたりの一枚流し「赤福水ようかん」 4月18日から販売開始
株式会社赤福が販売している季節限定商品「赤福水ようかん」が4月18日から直営店で販売開始される。公式オンラインショップでの販売は開始している。
「赤福水ようかん」は涼菓として人気が高く、季節の挨拶や手土産としても幅広く利用されている。価格は税込1,200円(オンラインショップは送料別)で、直営店･百貨店･公式オンラインショップで購入することができる。
北海道産小豆のこしあんを使い、すっきりとした甘さとなめらかな口あたりに仕立てた、一枚流しの水ようかん。店舗･通販ともに冷凍で受け取り、解凍して食べる。
赤福水ようかん
価格:1,200円(税込)オンラインショップは送料別
賞味期限:冷凍状態で約2カ月
内容量:320g〈販売店舗〉
◆赤福オンラインショップ
◆三重県
本店
内宮前支店
五十鈴川店
外宮前店
五十鈴茶屋 五十鈴川店
近鉄百貨店四日市店
EXPASA御在所上り線 赤福茶屋
◆愛知県
松坂屋名古屋店
ジェイアール名古屋タカシマヤ店
名古屋三越栄店
◆関西地区
阪急うめだ本店
阪神梅田本店
エキマルシェ大阪ウメスト店
郄島屋大阪店
近鉄あべのハルカス店
ジェイアール京都伊勢丹
■赤福公式オンラインショップ