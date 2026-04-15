【季節限定】なめらかな口あたりの一枚流し「赤福水ようかん」　4月18日から販売開始

株式会社赤福が販売している季節限定商品「赤福水ようかん」が4月18日から直営店で販売開始される。公式オンラインショップでの販売は開始している。

「赤福水ようかん」は涼菓として人気が高く、季節の挨拶や手土産としても幅広く利用されている。価格は税込1,200円(オンラインショップは送料別)で、直営店･百貨店･公式オンラインショップで購入することができる。

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〈「赤福水ようかん」の特徴〉

北海道産小豆のこしあんを使い、すっきりとした甘さとなめらかな口あたりに仕立てた、一枚流しの水ようかん。店舗･通販ともに冷凍で受け取り、解凍して食べる。

赤福水ようかん

価格:1,200円(税込)オンラインショップは送料別

賞味期限:冷凍状態で約2カ月

内容量:320g

〈販売店舗〉

◆赤福オンラインショップ

◆三重県

本店

内宮前支店

五十鈴川店

外宮前店

五十鈴茶屋 五十鈴川店

近鉄百貨店四日市店

EXPASA御在所上り線 赤福茶屋

◆愛知県

松坂屋名古屋店

ジェイアール名古屋タカシマヤ店

名古屋三越栄店

◆関西地区

阪急うめだ本店

阪神梅田本店

エキマルシェ大阪ウメスト店

郄島屋大阪店

近鉄あべのハルカス店

ジェイアール京都伊勢丹

■赤福公式オンラインショップ