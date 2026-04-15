度重なる薬物使用で韓国に“永久入国禁止”の女性タレント、近況が話題！タイの「水かけ祭り」で明るい笑顔

薬物使用で韓国への永久入国禁止措置が取られているタレントのエイミーが、明るい日常を公開した。

4月15日、エイミーは自身のSNSを更新し「現在の私の姿」というコメントと共に写真を投稿した。

【写真】韓国を強制追放されたエイミーとは何者か

公開された写真には、タイの「ソンクラーン」（水かけ祭り）に訪れたエイミーの姿が写っている。水に濡れたエイミーは楽しそうに晴れやかな笑顔を浮かべている。また、別の写真では水鉄砲を構え、いたずらっぽい表情を見せるなど、リラックスした様子を見せた。

（写真＝エイミーSNS）

なお、エイミーはアメリカ国籍で、2012年にプロポフォール投薬、2014年にゾルピデム投薬で処罰を受け、アメリカへ強制出国となった。

その後、2021年に入国禁止期間が満了し韓国へ再入国したが、同年8月に覚醒剤使用の疑いで逮捕され、懲役3年の判決を受けた。出所後は再びアメリカへ渡り、現在は韓国への永久入国禁止措置が取られている。

エイミーは今月1日、「これから新しい私の人生が始まる」という言葉とともに、「自分の人生を取り戻そうと努力している。正直でありたいし、毎日笑おうと思っている」と再出発への決意を綴っていた。