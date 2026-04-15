NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について言及した。

女優の見上愛と上坂樹里がヒロインを務める同作は吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。

田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

初回の平均世帯視聴率は14・9％、個人視聴率は8・3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。

意見を求められた井上会長は「ちょうど前の朝ドラと時代背景が似ていて、明治の初期の頃、日本の状況がよく出ていて、ロスなく入れたなというふうに思っています」とコメント。「 2020年からパンデミックの中で、日本の医療体制とか、看護体制が非常に重視されてきている。その先駆けというか、あけぼのの看護、最初のスタートとなった2人の看護師の将来をぜひ期待して見ていきたいなというふうに思っています」と話した。

さらに「朝ドラに限りませんけれども、特筆すべきだと思うんですが、美術とか、デザインが非常に精密で凝っていて、ドラマの質を上げているんじゃないかと思う」と見解。「デザイン部門の尽力というか、活躍も合わせて期待したい」とした。