元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１５日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、京都で男児の遺体が発見された事案で、元警察官を名乗る人たちがネットで意見を言っていることに言及した。

番組では、京都の男児遺体発見の事案を報道。午前中には男児の自宅の家宅捜索が行われていることも伝えた。

橋下氏は「僕は今回の京都府警のいろんな動き方、本当に慎重に、予断を抱かずにしっかりされていると感じる」とコメント。そして「いろんな番組に出させて頂いて、この報道、いろいろ議論して、ここは報じられる、ここは報じられない、相当議論を積み重ねている中で一つぼくは、ネットの中で元警察官という人が好き勝手に言っている動画を目にして、ちょっと心が痛みました」と述べた。

「一般の人が表現の自由でいろんな意見を言うのは自由です」としつつ「でも元警察官という立場であるんであれば、自由な意見表明、もちろん認められるんだけども、ちょっと行きすぎじゃないのということを感じたので」ともコメント。「こういう時こそ、地上波の方が、今のこの段階で報じられること、報じられないことをキチッと分けた上でしっかり視聴者の皆さんにお伝えする役割が重要」とも話していた。