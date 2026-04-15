宮野真守＆神山智洋、“マモちゃん＆神ちゃん”愛称呼び宣言 互いの魅力を語り合う
声優であり俳優の宮野真守とWEST.の神山智洋が15日、都内で行われた音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』製作発表に登壇。同イベントを機に、互いを愛称で呼び合うことを語った。
【全身ショット】シックなジャケットスタイルで登場した神山智洋
本作は、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇で、生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界。2人の探偵とそれを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たちが登場する。アングラの色をにじませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。
新感線3度目の登場となる宮野は、タイトルロールの探偵・アケチコ五郎、10年ぶりの凱旋となる神山は、アケチコとともに事件に挑む帰国子女の探偵・新田一耕助を演じる。
アニメが好きな神山は、「稽古中に宮野さんが担当されたキャラに変換されるタイミングがあるんですけど、それが本当に幸せです」とさまざまなキャラクターの声を務める宮野がキャラを模す姿に感激している様子。宮野は神山について「身体能力が高いので、ちょっとした動きが機敏でおもしろいです」と語った。
また、神山は「愛称で呼びたいですけど先輩なので…」と控えめな発言。これを聞いた宮野が「いつマモさんになるんですか？マモになるんですか」と質問すると、神山は「マモって言っていいんですか」と驚きながらもうれしそうな表情に。「マモちゃんは？」という声が挙がり、“マモちゃん＆神ちゃん”と呼ぶことに。神山は「今を機に」とこれからは愛称で呼ぶことを語った。
6月12日から7月12日まで東京・EX THEATER ARIAKEの初日公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールで上演される。
イベントにはほかに、石田ニコル、浜田信也、志田こはく、粟根まこと、古田新太、福原充則氏、いのうえひでのり氏が登壇した。
【全身ショット】シックなジャケットスタイルで登場した神山智洋
本作は、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇で、生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界。2人の探偵とそれを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たちが登場する。アングラの色をにじませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。
アニメが好きな神山は、「稽古中に宮野さんが担当されたキャラに変換されるタイミングがあるんですけど、それが本当に幸せです」とさまざまなキャラクターの声を務める宮野がキャラを模す姿に感激している様子。宮野は神山について「身体能力が高いので、ちょっとした動きが機敏でおもしろいです」と語った。
また、神山は「愛称で呼びたいですけど先輩なので…」と控えめな発言。これを聞いた宮野が「いつマモさんになるんですか？マモになるんですか」と質問すると、神山は「マモって言っていいんですか」と驚きながらもうれしそうな表情に。「マモちゃんは？」という声が挙がり、“マモちゃん＆神ちゃん”と呼ぶことに。神山は「今を機に」とこれからは愛称で呼ぶことを語った。
6月12日から7月12日まで東京・EX THEATER ARIAKEの初日公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールで上演される。
イベントにはほかに、石田ニコル、浜田信也、志田こはく、粟根まこと、古田新太、福原充則氏、いのうえひでのり氏が登壇した。