NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、3月末に同局を退局した和久田麻由子アナウンサー（37）について言及した。

和久田アナを含め、人材流出についてコメントを求められた井上会長は「NHKとしてお答えすることは特にありません。個人に関することはお答えしないということです」とコメントした。

その上で「NHKの中では次世代を担うアナウンサーの人材は確実に育ってきております」と自信。「こうした中で今後もNHKが視聴者の皆さんにいいコンテンツを届けることができるように、人事もしていきたいというふうに思っております」と話した。

和久田アナは「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの看板報道番組をはじめ、紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継なども務め、エースアナとして活躍した。

今月25日にスタートする日本テレビの新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜後10・00）のメインキャスターに就任する。

和久田アナは同番組の会見で「幅広い番組に携わるチャンスをこれまでいただいて、アナウンサーとして育てていただきました。NHKで過ごしてきた日々、経験は全て私にとってかけがえのない財産になっています」と振り返り「この場をお借りして、まずは感謝を申し上げたいと思います」と古巣に感謝。

現在、2児の母であり、「育児をする中で、家族と過ごす時間と自分の仕事とのバランスを考えるようになりました。漠然と自分の働き方について見つめ直したり考えたりする機会が、自然とやはり増えていきました」とし、「もう少し柔軟な働き方を望むようになりまして、その気持ちが葛藤もありながら少しずつ膨らんでいった」と退局理由を説明した。