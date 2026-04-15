ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」から、『ポケモン』デザインのフェイスマスク「Lovisiaポケモンフェイスマスク」全6種が発売された。価格は各495円（税込）。全国のバラエティショップおよびLovisiaオンラインショップで販売中となっている。

【画像あり】ピカチュウやゲンガーなどのフェイスマスク（全6種）

本商品は、Lovisiaで展開されていたポケモンフェイスマスクのリニューアル版だ。パッケージとシートのデザインが刷新され、シートマスクにもポケモンたちの姿が全面にプリントされたデザインとなっている。

ラインナップはピカチュウ、プリン、ゲンガー、イーブイ、ポッチャマ、ニャオハの6種。

全種共通で5種の植物成分を配合しているほか、ポケモンごとに異なる美容成分を配合し、それぞれ異なる肌悩みにアプローチする。

ピカチュウは透明感、プリンはハリ・ツヤ、ゲンガーは肌荒れ防止、イーブイは毛穴対策、ポッチャマは保湿、ニャオハはエイジングケアをコンセプトとしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）