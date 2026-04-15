女優の戸田恵梨香が、ゴージャスなドレス姿を披露した。

１５日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｎｅｔｆｌｉｘ作品『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティ。優雅で愛溢れる時間でした。ありがとうございました」とつづる。１４日に都内で行われたイベントのオフショットを投稿した。

演じる細木数子さんに“リブート”した金ピカのドレスを着こなした。髪もミニマムにまとめて、濃いめのメイクも新鮮だ。

ネット上では「お美しすぎて言葉失う」「ゴールドドレス姿、輝きが強すぎて目が離せない…美しさが本物すぎるわ」「戸田恵梨香様、この金ピカゴージャス衣装に負けない美しい顔面の強さがすごい」とくぎ付け。

また「ねぇ…戸田恵梨香ちゃんはほんとに子供産んだの？なに、あの体型。すごすぎ。キレイ」「戸田恵梨香ちゃんって思った以上に背が高いのね。ヒール履いてるから余計なのかしら」「戸田恵梨香が３７歳だなんて！！私は信じないからな」とスタイルの良さに驚がくした。

戸田はプライベートでは俳優の松坂桃李と２０２０年１２月に結婚を発表。２３年５月に第１子が誕生したことを発表した。