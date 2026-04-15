派遣は１社で決めない　比較が前提となる仕事探しの現在地

派遣で仕事を探す際、どの会社に登録するかという選択はこれまで以上に戦略的な意味を持ち始めている。１社に絞るのか、それとも複数を併用するのか。派遣コネクト（ビジコネット株式会社）の調査からは、後者を選ぶ動きが広がっている実態が明らかになった。

調査によると、派遣会社に「2社以上登録したことがある」と回答した人は67.6％に達した。さらに、理想の利用社数として「2〜3社の併用」を挙げた人が46.6％で最多となり、複数登録は特別な行動ではなくなりつつある。調査は2026年3月9日から13日にかけて実施され、派遣利用経験者300人の回答を集計している。

実際の利用状況を見ると、複数登録者のうち71.9％が現在も2〜3社を同時に活用している。単なる登録にとどまらず、求人内容や条件、担当者の対応などを並行して比較している姿が浮かび上がる。求職者は複数の窓口を通じて、自身の市場価値や条件の妥当性を見極めていると考えられる。

複数利用の理由として最も多かったのは「会社ごとに求人の種類や強みが異なる」55.5％だった。「１社だけでは希望条件を満たす案件が不足する」52.6％も高く、選択肢を広げる意図が明確に表れている。派遣会社ごとの特徴を踏まえた使い分けが一般化している点が特徴的だ。

こうした行動は結果にも表れている。「複数社を併用した方が納得のいく仕事選びができる」と感じる人は48.6％にのぼり、１社のみ利用より満足度が大きく上回る傾向が示された。比較という過程そのものが、最終的な判断への納得感を高めている可能性がある。

かつては１社との関係性を重視する傾向もあったが、現在は複数の選択肢を持ちながら判断するスタイルへと変化している。情報を集め、比較し、自ら選ぶ。その積み重ねが、仕事選びにおける後悔の少なさにつながっている現状が見えてきた。