木下優樹菜（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/15】元タレントの木下優樹菜が4月14日、自身のInstagramを更新。次女と訪れた東京ディズニーリゾートでの写真を公開し、反響を呼んでいる。

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◆木下優樹菜、次女とディズニー満喫


木下は「次女が年1で、ママと2人でDisneyに行く日！！という 誕生日でもない 記念日つくりまして」と報告し、次女と2人で東京ディズニーリゾートを楽しむ様子を複数枚公開。ディズニー映画「シュガー・ラッシュ」のキャラクター・ヴァネロペになりきった次女との親子ショットや、ミニーマウスと抱き合う微笑ましい姿などを披露し、「なんだか色々と成長を感じた1日でした」と記している。

また、「ミッキーとミニーちゃんが一緒に歩いていたとこに出会した時、昔テレビ局で、林家ペーパー子さんに会った時の感情になりました」（※原文ママ）と回想し、次女についても「ママっ子すぎな次女」「Disney好きすぎはパパ似」と紹介している。

◆木下優樹菜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「素敵な記念日ですね」「可愛すぎる」「ヴァネロペ再現度高い」「パパの血継いでる」「ヴァネロペ姿似合ってる」「親子仲良くてほっこり」「成長を感じる」「次女ちゃん可愛すぎる」「ディズニー好きはパパに似たのね」といった反響が寄せられている。

木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）

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