乃木坂46「ガルアワ」ライブパフォーマンストップバッターに決定【GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER】
【モデルプレス＝2026/04/15】⽇本最⼤級のファッション＆⾳楽イベント「RakutenGirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」が、4⽉18⽇に国⽴代々⽊競技場第⼀体育館にて開催。この度、追加決定したスペシャルコンテンツが発表された。
【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー
GirlsAward最多出演アーティストであり、全世代から⽀持を集める乃⽊坂46が、圧倒的な存在感とパフォーマンスでイベントの幕開けを華やかに彩る。乃⽊坂46をはじめ、豪華10組の注⽬アーティストがGirlsAwardに集結する。
また、GirlsAward公式LINE VOOMとTikTokにて生配信されることが決定。豪華モデル＆ゲストのランウェイや、アーティストライブが代々⽊第一体育館から届けられる。（modelpress編集部）
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◆乃⽊坂46、ライブパフォーマンストップバッターに決定
GirlsAward最多出演アーティストであり、全世代から⽀持を集める乃⽊坂46が、圧倒的な存在感とパフォーマンスでイベントの幕開けを華やかに彩る。乃⽊坂46をはじめ、豪華10組の注⽬アーティストがGirlsAwardに集結する。
また、GirlsAward公式LINE VOOMとTikTokにて生配信されることが決定。豪華モデル＆ゲストのランウェイや、アーティストライブが代々⽊第一体育館から届けられる。（modelpress編集部）
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