BLACKPINKジェニー、美ウエスト際立つへそ出しトップス姿披露「異次元の可愛さ」「シルエット最強」
【モデルプレス＝2026/04/15】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が4月14日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベートショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】人気K-POP美女「腰のラインが綺麗すぎ」SEXYへそ出しトップス姿のバックショット
ジェニーは「chellaaa」とつづり、屋外でのプライベート写真を複数枚投稿。白のへそ出しTシャツや黒のレザージャケットに黒のへそ出しTシャツを合わせたコーディネートを披露している。カメラに向けてポーズを取った写真や振り向きショットなどで、Tシャツからは引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿にファンからは「シルエット最強」「さすがです」「抜群のスタイル」「カッコよすぎる」「腰のラインが綺麗すぎ」「異次元の可愛さ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気K-POP美女「腰のラインが綺麗すぎ」SEXYへそ出しトップス姿のバックショット
◆ジェニー、美ウエスト際立つへそ出しトップス
ジェニーは「chellaaa」とつづり、屋外でのプライベート写真を複数枚投稿。白のへそ出しTシャツや黒のレザージャケットに黒のへそ出しTシャツを合わせたコーディネートを披露している。カメラに向けてポーズを取った写真や振り向きショットなどで、Tシャツからは引き締まったウエストがのぞいている。
◆ジェニーの投稿に反響
この投稿にファンからは「シルエット最強」「さすがです」「抜群のスタイル」「カッコよすぎる」「腰のラインが綺麗すぎ」「異次元の可愛さ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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