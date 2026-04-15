金子きょんちぃ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/15】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開し、話題となっている。

【写真】32歳人気ギャル芸人「たまごっちのページ最高」こだわりのシール帳

◆金子きょんちぃ、シール帳を披露


金子は「ついにシール帳作っちゃった みんな交換しよー」とつづり、華やかなネイルが際立つ手元でシール帳を紹介する動画を投稿。サンリオの人気キャラクター・ハローキティなどがぎっしりと貼られたコレクションを披露した。

さらに、「たまごっちに迷い込んだ ラブブのページ お気に入り」と、電子ゲーム「たまごっち」のシールの中に、中国発の人気キャラクター・ラブブが1匹だけ混ざったこだわりのページも紹介。自身の好みが詰まったシール帳を公開している。

◆金子きょんちぃの投稿に反響


この投稿には「きょんちぃのセンスが爆発してる」「ネイルもシールもキラキラ」「たまごっちのページ最高」「戸惑うラブブに笑った」「ギャル感が出てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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