ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、こだわりのシール帳公開「センスが爆発してる」「たまごっちのページ最高」と反響
【モデルプレス＝2026/04/15】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開し、話題となっている。
【写真】32歳人気ギャル芸人「たまごっちのページ最高」こだわりのシール帳
金子は「ついにシール帳作っちゃった みんな交換しよー」とつづり、華やかなネイルが際立つ手元でシール帳を紹介する動画を投稿。サンリオの人気キャラクター・ハローキティなどがぎっしりと貼られたコレクションを披露した。
さらに、「たまごっちに迷い込んだ ラブブのページ お気に入り」と、電子ゲーム「たまごっち」のシールの中に、中国発の人気キャラクター・ラブブが1匹だけ混ざったこだわりのページも紹介。自身の好みが詰まったシール帳を公開している。
この投稿には「きょんちぃのセンスが爆発してる」「ネイルもシールもキラキラ」「たまごっちのページ最高」「戸惑うラブブに笑った」「ギャル感が出てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳人気ギャル芸人「たまごっちのページ最高」こだわりのシール帳
◆金子きょんちぃ、シール帳を披露
金子は「ついにシール帳作っちゃった みんな交換しよー」とつづり、華やかなネイルが際立つ手元でシール帳を紹介する動画を投稿。サンリオの人気キャラクター・ハローキティなどがぎっしりと貼られたコレクションを披露した。
◆金子きょんちぃの投稿に反響
この投稿には「きょんちぃのセンスが爆発してる」「ネイルもシールもキラキラ」「たまごっちのページ最高」「戸惑うラブブに笑った」「ギャル感が出てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】