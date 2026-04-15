東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
戦争はもうすぐ終わると思う、戦争終結は非常に近いと考えている

ラガルドECB総裁
世界経済にとって重要なのは一時停戦ではなく戦争終結だ
戦争が長期化すればサプライチェーンに影響が出る
ホルムズ海峡が再開されても正常に戻るまで数カ月かかる

【米国】
ベッセント米財務長官がトーンダウン、利下げに慎重姿勢示す
金利はいつかは引き下げるべきだが、今は状況を見守るべきだと考える
次期議長のもとで新たな金融政策の舵取りが始まるまでFRBは待つべき

【米中関係】
ベッセント米財務長官
中国は過去5年間において「信頼できないパートナー」
トランプ米大統領の中国訪問に過度な期待は禁物だ
中国が米ドルの地位を奪おうとしていることは明らか
イランはホルムズ海峡通行料の支払いに人民元を採用している

【中露関係】
中国習近平国家主席とラブロフ露外相が会談
互いの利益を断固として守る、多国間主義の堅持を呼びかけ
中露外相は米国の「一方的な覇権主義」に強い懸念を示す