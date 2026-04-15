東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

戦争はもうすぐ終わると思う、戦争終結は非常に近いと考えている



ラガルドECB総裁

世界経済にとって重要なのは一時停戦ではなく戦争終結だ

戦争が長期化すればサプライチェーンに影響が出る

ホルムズ海峡が再開されても正常に戻るまで数カ月かかる



【米国】

ベッセント米財務長官がトーンダウン、利下げに慎重姿勢示す

金利はいつかは引き下げるべきだが、今は状況を見守るべきだと考える

次期議長のもとで新たな金融政策の舵取りが始まるまでFRBは待つべき



【米中関係】

ベッセント米財務長官

中国は過去5年間において「信頼できないパートナー」

トランプ米大統領の中国訪問に過度な期待は禁物だ

中国が米ドルの地位を奪おうとしていることは明らか

イランはホルムズ海峡通行料の支払いに人民元を採用している



【中露関係】

中国習近平国家主席とラブロフ露外相が会談

互いの利益を断固として守る、多国間主義の堅持を呼びかけ

中露外相は米国の「一方的な覇権主義」に強い懸念を示す

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