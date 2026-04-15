東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
戦争はもうすぐ終わると思う、戦争終結は非常に近いと考えている
ラガルドECB総裁
世界経済にとって重要なのは一時停戦ではなく戦争終結だ
戦争が長期化すればサプライチェーンに影響が出る
ホルムズ海峡が再開されても正常に戻るまで数カ月かかる
【米国】
ベッセント米財務長官がトーンダウン、利下げに慎重姿勢示す
金利はいつかは引き下げるべきだが、今は状況を見守るべきだと考える
次期議長のもとで新たな金融政策の舵取りが始まるまでFRBは待つべき
【米中関係】
ベッセント米財務長官
中国は過去5年間において「信頼できないパートナー」
トランプ米大統領の中国訪問に過度な期待は禁物だ
中国が米ドルの地位を奪おうとしていることは明らか
イランはホルムズ海峡通行料の支払いに人民元を採用している
【中露関係】
中国習近平国家主席とラブロフ露外相が会談
互いの利益を断固として守る、多国間主義の堅持を呼びかけ
中露外相は米国の「一方的な覇権主義」に強い懸念を示す
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
戦争はもうすぐ終わると思う、戦争終結は非常に近いと考えている
ラガルドECB総裁
世界経済にとって重要なのは一時停戦ではなく戦争終結だ
戦争が長期化すればサプライチェーンに影響が出る
ホルムズ海峡が再開されても正常に戻るまで数カ月かかる
【米国】
ベッセント米財務長官がトーンダウン、利下げに慎重姿勢示す
金利はいつかは引き下げるべきだが、今は状況を見守るべきだと考える
次期議長のもとで新たな金融政策の舵取りが始まるまでFRBは待つべき
【米中関係】
ベッセント米財務長官
中国は過去5年間において「信頼できないパートナー」
トランプ米大統領の中国訪問に過度な期待は禁物だ
中国が米ドルの地位を奪おうとしていることは明らか
イランはホルムズ海峡通行料の支払いに人民元を採用している
【中露関係】
中国習近平国家主席とラブロフ露外相が会談
互いの利益を断固として守る、多国間主義の堅持を呼びかけ
中露外相は米国の「一方的な覇権主義」に強い懸念を示す