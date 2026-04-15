サックス奏者のユッコ・ミラーが、メジャーデビュー１０周年を飾るアルバム「Ｂｌｏｏｍｉｎ’」（キング）を出した。

全曲がオリジナルで、明るくも情緒あふれるサックスの音色と他楽器との異色の協業も楽しめる一枚だ。「めまぐるしくやってきて気づけば１０年。今の自分のありのままを届けたい」と語る。

冒頭の「Ｍｉｒａｃｌｅ Ｓｈｉｎｅ」でキーボードとアルトサックスによる華やかなメロディーが奏でられたと思えば、自身のトレードマークであるピンクの髪をイメージした「Ｈａｉｒ Ｓｔｙｌｅ」では優しい声のボーカルも聞かせる。「自分の声だとふんわりとした曲しか合わないので……。かっこよく聞こえるサックスとはまた別の表現」という思いで、セカンドアルバムの楽曲を生まれ変わらせた。

アルトだけでなく、今回はソプラノサックスも多く演奏した。昨年、歌手の中西保志との共演を機に購入した楽器だ。「吹いていると楽しくて新しいメロディーが出てきた」と創作も進んだという。「Ｓｎｏｗ Ｓｏｎｇ」「ＳＨＩＯＳＡＩ」といった曲では、ソプラノサックスの性質を存分にいかした柔らかくも伸びのある音色で季節感を表現している。

太鼓パフォーマーの一彩と組んだ「３―３―７」はジャズの基調の中に和の雰囲気も漂わせた楽曲で、変拍子も使った。「和の旋律を取り入れた曲は以前から作ってみたかった」と、ドラムと和太鼓が摩擦を起こさずに共存し、中心にサックスの音色が加わるという構成だ。

初めてサックスに触れたのは高校の吹奏楽部。直感的に「自分はこれを極めて、プロになるんだ」と心に決め、練習に熱中した。「Ｍｙ Ｐｒｅｌｕｄｅ」は高校２年の時、最初に作った自作曲だ。「今は高校生の時に作った曲もいいと思えるようになった。ここから新しいスタートだと思って」とアルバムに入れた。

自身を「全然計画的ではなくて、その時やりたいことをやらないと気がすまないタイプ」と分析する。「以前は背伸びもしていたけど、今、出したい音を出せばいいんだと思えるようになった。今後も全力で突き進んでいきたい」