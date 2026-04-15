カプコンの直営店舗・カプコンストアにて、「カプころん」ぬいぐるみシリーズの新商品として『プラグマタ』のキャラクター2種が4月17日に発売されることが発表された。

「カプころん」は、カプコンのゲームに登場するキャラクターたちを手のひらサイズにデフォルメしたカプコンストアオリジナルのシリーズだ。

今回新たにラインナップに加わるのは、4月17日に発売予定のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』より、宇宙服姿の主人公“ヒュー・ウィリアムズ”と、アンドロイドの少女“ディアナ”の2種。それぞれの特徴的な衣装やフォルムが「カプころん」ならではのデフォルメで表現されている。価格は各1,320円（税込）。

■販売情報発売日：4月17日商品ラインナップ：・カプころん マスコットぬいぐるみ（ヒュー・ウィリアムズ）：1,320円（税込）・カプころん マスコットぬいぐるみ（ディアナ）：1,320円（税込）販売店舗：CAPCOM STORE TOKYO / CAPCOM STORE OSAKA / CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA / CAPCOM STORE ANNEX / CAPCOM STORE SENDAI / CAPCOM STORE IKEBUKURO公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html