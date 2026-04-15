「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後２時現在で、レノバ<9519.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は、再生可能エネルギー発電所の開発・運営と、脱炭素ソリューションの提供が主な事業。米国とイスラエルによるイラン攻撃とその後のイランによるホルムズ海峡の封鎖を受けて世界的にエネルギー価格が高騰するなか、同社のビジネスモデルへの注目度が高まっており、株価は３月以降急上昇していた。



また、３月２７日には２６年３月期の連結業績予想を最終利益で１５億円から２８億円（前の期比４．２％増）へ上方修正し株価の上昇に拍車をかけたが、３月以降株価は４割近く上昇しているだけに高値警戒感も台頭しており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS