あらかじめ卵を混ぜたご飯で、お店級のパラパラ食感に！「チャーハン」【定番おかずの新しい作り方】
【画像で確認】より簡単でおいしい「定番おかずの新しい作り方」バリエ10品
簡単なようで難しいのが「チャーハン」。お店のようなパラパラの仕上がりにはどうしても到達できず、雑誌『レタスクラブ』の読者アンケートでも、「よりおいしく作りたいと思う定番料理」に名前が挙がっているほどです。そこで、高火力でなくてもハラリとほぐれて絶品の味になる、チャーハンの新ワザ＆作り方を、料理研究家・小田真規子さんに教えていただきました！
教えてくれたのは
▷小田真規子さん
料理研究家。再現しやすく食べ疲れない家庭料理をモットーに、雑誌や書籍で食の情報を発信する。『なんかおいしくないので料理をおいしくするコツ知りたいです！』（インプレス）など著書は多数。
■チャーハン
あおりは不要。焼き炒めを繰り返して
【おいしく作る新ワザ】
1．あらかじめ溶き卵とご飯をしっかり混ぜ、卵のたんぱく質でうまみをコーティング。
2．具とご飯を広げて焼く、炒めるを繰り返してパラパラ食感に。
＜材料・2人分＞＊1人分621kcal／塩分3.6g
・ロースハム・・・ 4枚
・卵 ・・・2個
・長ねぎ・・・1/2本（約50g）
・しいたけ・・・ 4枚
・粗熱をとったご飯・・・ 350g
塩 サラダ油 しょうゆ ごま油
＜作り方＞
1．卵とご飯を混ぜる
大きめのボウルに卵を溶きほぐし、塩ふたつまみ、ご飯を加え、全体が黄色っぽくなるまでよく混ぜる。
2．具を広げ、ご飯を入れて焼く
ねぎは縦半分に切ってから5mm幅に、しいたけは軸を除いて1cm四方に、ハムは1.5cm四方に切る。フライパンにサラダ油大さじ3を中火で熱し、ねぎ、しいたけを入れて軽く混ぜる。中心をあけて1を広げ入れ、そのまま約2分焼く。
3．焼き炒めを繰り返す
ご飯に薄く焼き色がついたら上下を返し、約2分炒める。これを全部で2〜3回繰り返してパラパラになったらハムを加え、塩小さじ1/3をふる。さっと混ぜて中心をあけ、しょうゆ、ごま油各小さじ2を加えて煮立て、炒め合わせる。
湯気とともに水分がとんでパラパラに
最初はたくさん出ていた湯気がだんだん減り、パラパラになったら完成。
＊ ＊ ＊
チャーハンは先に卵を炒める…という作り方が多いですが、卵とご飯を混ぜてから炒めたほうがいいんですね！ しかも、卵ご飯を入れたらすぐに炒め始めるのではなく、しばらく焼いてから炒める。これでわが家のチャーハンも自信を持って食卓に出せますよ。
レシピ考案／小田真規子 撮影／澤木央子 スタイリング／しのざきたかこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々