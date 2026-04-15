嵐5人がグレージュの同色系衣装でキリリと大岩の上に佇む姿に「このビジュ大好き」「色褪せないかっこよさ」「パワーがもらえる曲」

【写真＆動画】嵐5人がグレージュの同色系衣装で大岩の上に佇む「Power of the Paradise」ジャケ写／MV

嵐の公式Instagramが、「ThrowBack ARASHI」と題して2016年9月14日リリースの「Power of the Paradise」のジャケット写真を公開した。

■5人がキリッとした目線を向けるスタジオでの集合ショットも公開

「Power of the Paradise」は、日本テレビ系 リオデジャネイロ2016のテーマソング。公開されたのは通常盤のジャケットで、グレーやベージュ、グレージュなど5人それぞれが同色系でまとめたトップス＆スタイリッシュな黒パンツ姿で、曇り空を背景に大きな岩の上で力強い表情を浮かべている。

もう一点、同じ衣装で5人がズラリと並び、キリッとした目線をカメラに向ける室内での集合ショットも公開されている。

コメント欄には「10年も経ったとはびっくり」「このビジュ大好き」「色褪せないかっこよさ」「パワーがもらえる曲」などといったファンの声が続々と到着している。

■「Power of the Paradise」ジャケット

■「Power of the Paradise」MV