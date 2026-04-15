◇MLB ブルージェイズ 9-7 ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブルージェイズ・岡本和真選手が「7番・サード」で先発出場し、9回に同点打を記録。2安打1打点の活躍で勝利に貢献しました。

直近3試合ノーヒットだった岡本選手はこの日、ブリュワーズ先発のジェイコブ・ミジオロウスキー投手と対戦。100マイル(約160.9キロ)超えの速球を武器に昨季“怪物新人”の異名をとった右腕に対し、第1打席はストレートで追い込まれ、最後は外角の変化球を打ってセカンドライナーに倒れます。

第2打席は変化球2球で追い込まれると、カウント0-2からスライダーで空振り三振。変化球攻めを受け三球三振しました。

相手投手が左腕に代わって迎えた第3打席は、アウトローの変化球を打ちショートへ内野安打。4試合ぶりのヒットをマークします。

第4打席は1点を追う9回、ノーアウト2、3塁のチャンス。ここで低めの変化球を拾い、三遊間を破る同点タイムリーを放ちました。

岡本選手の10試合ぶりの打点となった一打で追いついたチームはその後、延長戦までもつれた試合に勝利。ブリュワーズとのカード初戦をものにしています。