テレビプロデューサー佐久間宣行（50）が14日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。自身が出演中のCMにダメ出ししたアナウンサーの名前を暴露した。

中根舞美アナ（25）が視聴者からの苦情を受け付けるコーナーで「最近、佐久間さんは『某大手飲料メーカー』のCMで“仕事のできる風の男”を演じていますが、芝居くさくて見ていられません。どうにかなりませんか」との内容を読み上げた。

佐久間氏は「いや、これが本当に悩みなんですよ。やっぱりお芝居の仕事なんか基本きても断るんですけれど、CMみたいなのをいただくとありがたいですけど、お芝居あるじゃないですか…本当ガチガチなんですよ」と本音も含めて打ち明けた。

伊集院光は「ぶっちゃけたな。ディレクターだからディレクションするわけじゃない。それはドラマ風のミニコントもあれば、そういうときには『ちょっとくさいよ』とか言うわけだよね」と話した。佐久間氏は「言います、もちろん。何だったら芝居はこだわって撮ってますよ」と切り返した。

伊集院は「おかしいよね。見てらんない演技の若手になんてアドバイスするのよ」とツッコミを入れると佐久間氏は「一回肩の力抜いて、自分の中から出てくるもので、その時の感情を大事に、自分に遠い感情なくて、自分に似ている感情を持ってきた方がいいよ、って言っていたんですよ」と弁明に近い説明をした。

伊集院は「言ってやれ、あの大根役者に。あの大根役者にそのまま言ってやれ」とさらにツッコミを入れた。そこで中根アナが「これ用意してもらいましたので」とそのCMのVTRを流した。CMが終わった直後にスタジオブースは爆笑になった。

ゲストとして残っていた出川哲朗は爆笑して「ヒドい三文芝居じゃないですか」と酷評した。中根アナも「これはヒドいですよ」と追い打ちをかけると、佐久間は無言で天を仰いだ。中根アナは「これは見応えありますね」と満面の笑みで皮肉のように話すと、佐久間は「お前だけだぞ速攻で『いいね！』してきたのは。意図が分かった、速攻で『いいね！』してきた」と話した。中根アナは「うれしくて。これはヤバいと思って」と語った。