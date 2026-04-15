◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投したが、今季初の連勝はならなかった。今季最多１０４球の力投だった。今季中のノーヒットノーラン達成を予感させる快投。ロバーツ監督は会見で、今年は偉業を見ることになると思うかと質問が飛ぶと、「そういう能力を持っている投手は何人かいるけど、彼は効率的でストライクを取れて、打たせても弱い当たりにできて、守備もこなせる。ノーヒッターにつながる要素がたくさんある。だから驚かないよ」と絶大な信頼を寄せた。

昨年９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では、ノーヒットノーランまであと１アウトの快投を見せたが、９回２死から被弾。日本人投手では野茂英雄、岩隈久志に次ぐ３人目（４度目）の歴史的快挙を目前で逃した。それだけに指揮官は「ボルチモアではほとんど達成しかけたよね。あっても驚かない」とキッパリ言い切った。

この日はＷＢＣ米国代表で決勝のベネズエラ戦に先発した右腕マクリーンとの投げ合い。山本は初回に１番リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びたが、７回２死に４番ビシェットに左翼線二塁打を浴びるまで、２０人連続でアウトに抑える快投を見せた。８回には１死から８番セミエンに左翼フェンス際まで飛ばされてヒヤリとする場面もあった。２死からベンジ、リンドアにこの日初の連打を許し、一、三塁のピンチを背負ったところでロバーツ監督から投手交代を告げられた。

試合後、指揮官は「本当に、昔ながらの投手戦だったよ。ただ２人の素晴らしい投手がいただけだった。互角にやり合って、今夜はいい投げ合いだった。（山本は）言うまでもなく野球界でトップクラスの投手だと思う。（昨年と比較して）これ以上の成長を想像するのは難しいね。必要なときにしっかり投げ切る能力がある」と絶賛した。