一部のサポーターがラヴァル戦からの帰還を待ち伏せし警察が介入する事態に

日本代表MF中村敬斗が所属するフランス2部スタッド・ランスは4月14日、クラブの一部サポーターによる暴力行為を受け、法的措置を講じることを正式発表した。

クラブ公式サイトに声明を掲載している。

クラブの発表によると、10日から11日の夜にかけて、サポーターグループ「Ultrem」を名乗る一部の者たちが、覆面姿で凶器を所持したままクラブの施設に侵入。ラヴァル戦から帰還するチームを待ち伏せしており、事態を制御するために警察の介入が必要となった。

クラブは数か月前から暴力的な行動がエスカレートしていたことを指摘。ファンのフラストレーションは理解しつつも、威嚇や人種差別的な発言、殺害予告は決して正当化されないと強く非難した。特に若手選手たちが居住する施設での出来事であることを重く受け止めている。

従業員や選手を守り、悲劇が起こるリスクを避けるため、クラブは法的措置を起こす方針を明言した。2025年12月に警察官が重傷を負う事件が発生した際にも冷静さを求めたが届いておらず、クラブは改めてあらゆる暴力に対して断固たる態度を示し、事態の沈静化を呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）