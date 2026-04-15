初夏の夜を彩る美食体験！ リーベルホテル大阪Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイー

記事ポイント リーベルホテル大阪が約60種の初夏メニューを楽しめるディナービュッフェを5月15日から開催Dining BRICKSIDEがグリル料理とシトラススイーツ、キッズ向け体験コーナーまでそろえる大阪ベイエリアの夜景を眺めるシート選択で家族や友人との食事時間を特別に彩る リーベルホテル大阪が約60種の初夏メニューを楽しめるディナービュッフェを5月15日から開催Dining BRICKSIDEがグリル料理とシトラススイーツ、キッズ向け体験コーナーまでそろえる大阪ベイエリアの夜景を眺めるシート選択で家族や友人との食事時間を特別に彩る

リーベルホテル大阪が、初夏の味覚を満喫できる「Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ〜」を開催します。

Dining BRICKSIDEでは、ハーブや柑橘が香る料理とシトラススイーツ約60種に加え、キッズメニューや体験型スイーツコーナーも楽しめます。

大阪ベイエリアの夜景とともに、家族や友人とゆったり過ごしたい人にぴったりのディナービュッフェです。

リーベルホテル大阪「Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ〜」

開催期間：2026年5月15日(金)〜7月16日(木)開催場所：リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」営業時間：17:00〜21:30（最終入店21:00）利用料金：食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題 120分制, 大人7,000円, 小学生3,500円, 未就学児（4〜6歳）2,000円, 3歳以下無料アルコール飲み放題：2,500円アクセス：JR「桜島駅」より徒歩約1分詳細URL：https://hotel-liber.jp/event/2026_earlysummer_buffet/

Early Summer Festaは、初夏らしい軽やかな料理と香ばしいグリル、爽やかなシトラススイーツを一度に味わえるディナービュッフェです。

Dining BRICKSIDEは幅広い世代が楽しみやすい構成で、家族での外食から記念日ディナーまで使いやすい時間を用意します。

グリルディナー

メニュー数：約40種の料理冷製料理例：冷製トマトムース, サーモンマリネと大根のミルフィーユ, グレープフルーツと貝のセビーチェ セルフィーユの香り温製料理例：チキンのロースト レモンとエストラゴンの白ワインソース, サーモングリル エルダーフラワーとバレンシアオレンジのソース, 殻付き帆立貝のオーブン焼き アヒージョ仕立てライブ料理例：初夏のハーブ香るグリルミートセレクション, ガーリックシュリンプ, 鰹のレアステーキ 柚子の香り

グリルディナーは、レモンやハーブ、柑橘の香りをきかせた料理で初夏らしい軽やかさを楽しめます。

ライブキッチンは焼き上がる音や香りも魅力で、出来たてのグリルメニューを味わえる点もうれしいポイントです。

シトラススイーツ

スイーツ例：柑橘のパフェ パヴロヴァ風, オレンジのタルト, チョコとオレンジのシュークリーム, オレンジのリングゼリー, グレープフルーツジュレとパンナコッタ, ライムと日本酒のジュレライブデザート：柑橘のパフェ パヴロヴァ風

シトラススイーツは、オレンジやグレープフルーツ、ライムの爽やかな風味で食後まで軽やかに楽しめます。

ライブデザートの柑橘のパフェ パヴロヴァ風は、果実の酸味とメレンゲの食感が重なり、見た目の華やかさも満喫できます。

キッズメニュー

キッズメニュー例：ツナの冷製パスタ, カントリーポテト, 鶏のからあげ, とうもろこしグラタン対象：家族利用向け

キッズメニューは、初夏に食べやすい軽やかな品から定番の人気メニューまでそろい、子どもも選びやすい内容です。

家族でそれぞれの好みに合わせて料理を楽しめるため、世代を問わず利用しやすいビュッフェになっています。

アレンジスイーツ

体験コーナー：スイーツアレンジコーナー体験内容：パフェやカップケーキにフルーツ, クリーム, ソースを自由に組み合わせ可能メニュー例：キッズアレンジパフェ, キッズアレンジカップケーキ

スイーツアレンジコーナーは、自分だけのパフェやカップケーキを作れる体験型の楽しさが魅力です。

自由に飾り付けできる時間が加わることで、食事だけでなく思い出作りまで楽しめます。

フォトスポット

設置場所：レストランエントランスモチーフ：レモン, シトラス

フォトスポットは、レモンやシトラスを取り入れた爽やかな装飾で初夏の雰囲気を演出します。

やわらかな光とグリーンに包まれた空間は、家族や友人との記念写真にもぴったりです。

夜景シート

プレミアシート：1席3,000円利用条件：1日ペア3組限定

プレミアシートは、大阪ベイエリアの夜景を特別感のある空間で楽しみたい人に向いています。

1日ペア3組限定のため、特別な日のディナーをゆったり過ごしたいときにも選びやすい席です。

レギュラーシート ハイビュー

レギュラーシート料金：1人500円座席タイプ：ハイビュー

ハイビューのレギュラーシートは、夜景を眺めながら食事を楽しみたい人に手が届きやすい追加料金で利用できます。

景色も雰囲気も楽しみたい食事時間に、気軽に選びやすい座席です。

レギュラーシート パラソル

レギュラーシート料金：1人500円座席タイプ：パラソル

パラソルタイプのレギュラーシートは、初夏の空気を感じながらくつろぎやすい雰囲気が魅力です。

友人同士や家族で会話を楽しみながら食事したい場面にもぴったりです。

レギュラーシート ソファー

レギュラーシート料金：1人500円座席タイプ：ソファー

ソファータイプのレギュラーシートは、落ち着いた座り心地で長めのディナータイムにも使いやすい席です。

景色と食事をゆっくり楽しみたい人にうれしい選択肢です。

Early Summer Festaは、料理、スイーツ、体験、景色までそろい、食事の時間そのものを特別な思い出に変えてくれます。

Dining BRICKSIDEは、子ども連れでも大人同士でも過ごしやすく、初夏の外食先を探している人に選びやすい会場です。

JR桜島駅から徒歩約1分とアクセスしやすいため、おでかけの予定にも組み込みやすいのが魅力です。

リーベルホテル大阪「Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. リーベルホテル大阪「Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ〜」はいつ開催されますか？

A. 2026年5月15日から7月16日まで、リーベルホテル大阪3F「Dining BRICKSIDE」で開催されます。

Q. リーベルホテル大阪「Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ〜」の料金はいくらですか？

A. 食べ放題とソフトドリンク飲み放題付きで、大人7,000円、小学生3,500円、未就学児（4〜6歳）2,000円です。

アルコール飲み放題は2,500円で追加できます。

Q. リーベルホテル大阪「Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ〜」は子どもも楽しめますか？

A. ツナの冷製パスタやとうもろこしグラタンなどのキッズメニューに加え、パフェやカップケーキを作れるスイーツアレンジコーナーも用意されています。

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