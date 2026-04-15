実務視点で学べる最新戦略セミナー！ Centric SoftwareCentric Connect Tokyo Fashion 2

記事ポイント Centric Softwareが4月24日に渋谷で開くファッション業界向けイベントで、MOONRAKERS西田誠氏とミズノ中田良平氏の講演を聞けます。AIによる市場分析からPLM、PIMまでをつないだ商品戦略のデモで、企画から販売までの改善イメージをつかめます。商品企画やDX、EC運営に関わる担当者が、導入事例と現場の課題を具体的に学べる無料イベントです。 Centric Softwareが4月24日に渋谷で開くファッション業界向けイベントで、MOONRAKERS西田誠氏とミズノ中田良平氏の講演を聞けます。AIによる市場分析からPLM、PIMまでをつないだ商品戦略のデモで、企画から販売までの改善イメージをつかめます。商品企画やDX、EC運営に関わる担当者が、導入事例と現場の課題を具体的に学べる無料イベントです。

Centric Softwareが、アパレル・ファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」の登壇者を発表します。

イベントでは、MOONRAKERSの新しい繊維ビジネスの考え方や、ミズノのPLM導入プロジェクトの実体験を聞けます。

AI活用やデータ活用を商品企画から販売までどうつなげるかを、実例とデモでまとめて確認できる機会です。

Centric Software「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」

開催日：2026年4月24日(金)開催時間：14:00〜19:00（ネットワーキング含む）会場：TRUNK(HOTEL)（東京都渋谷区神宮前5-31）主催：セントリックソフトウェア株式会社対象：アパレルメーカー、ブランド＆リテール業界の方参加方法：事前登録制、参加無料

Centric Connect Tokyo Fashion 2026は、AI活用やデータドリブン経営が進むファッション業界に向けて、商品企画から販売までをつなぐデータ活用を紹介するカンファレンスです。

Centric PXMを含むソリューションを通じて、市場分析から販売までの全体最適をどう進めるかを体感できます。

基調講演

登壇者：MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役 CEO 西田誠氏講演テーマ：「もう一つのファッションビジネス」注目点：日本のものづくりと新しい繊維ビジネスモデル

西田誠氏は、東レ発のスピンオフベンチャーとして立ち上げたMOONRAKERSの取り組みをもとに、新しいファッションビジネスの可能性を語ります。

日本のアパレル産業が転換点を迎えるなかで、ものづくりの未来を考えたい読者にとって視点を広げやすい講演です。

PLM導入事例

登壇者：ミズノ株式会社 グローバルアパレルプロダクト本部 中田良平氏内容：PLM導入プロジェクトの実体験紹介予定：検討段階から本稼働までの流れ、推進のポイント、導入効果、課題

中田良平氏は、国内ではまだ事例が限られるPLM導入について、現場視点で具体的に解説します。

PLMや商品開発管理の導入を検討する担当者にとって、実務に引き寄せて判断しやすい内容です。

データ活用基盤デモ

紹介内容：AIによる市場分析、MDプランニング、PLM、PIM注目点：商品企画から販売までを一貫してつなぐ仕組み見どころ：AI×PLM×PIMによる商品戦略のデモンストレーション

データ活用基盤のデモでは、トレンド分析や売れ筋把握を商品企画や開発、販売につなげる流れを確認できます。

リードタイム短縮や属人化の見直しを進めたい企業にとって、導入後の活用イメージを具体化しやすい構成です。

ネットワーキング

参加対象：アパレル、ファッション、スポーツ、アウトドア業界のブランド企業・小売企業想定参加者：MD、商品企画・開発、DX推進、IT、デジタル、EC、オムニチャネル、マーケティング担当者業界関係者とのネットワーキングあり

ネットワーキングでは、商品企画やDX、ECに関わる担当者同士で情報交換できます。

同じ課題を持つ実務担当者とつながれるため、自社での検討材料を増やしたい読者にも役立ちます。

Centric Connect Tokyo Fashion 2026は、講演を聞くだけでなく、実務に近い導入事例や活用イメージまでまとめて確認できるイベントです。

商品企画や開発、販売の流れを見直したい企業にとって、次の打ち手を考えるきっかけになりそうです。

無料で参加できるため、PLMやPIM、AI活用を比較検討したい担当者にも参加しやすい機会です。

Centric Connect Tokyo Fashion 2026の紹介でした。

よくある質問

Q. Centric Connect Tokyo Fashion 2026は誰に向いていますか？

A. アパレル、ファッション、スポーツ、アウトドア業界で、MD、商品企画・開発、DX推進、IT、EC、マーケティングに関わる担当者に向いています。

Q. Centric Connect Tokyo Fashion 2026では何が学べますか？

A. AIによる市場分析、MDプランニング、PLM、PIMを組み合わせた商品戦略の考え方や、実際の導入事例、現場での課題と効果を学べます。

Q. Centric Connect Tokyo Fashion 2026の参加費はかかりますか？

A. Centric Connect Tokyo Fashion 2026は事前登録制で、参加費は無料です。

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