ゴールデンウィーク彩る熱狂音楽体験！ NEXT 「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」

記事ポイント 大阪最大級の音楽フェス「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」が5月5日にGORILLA HALL OSAKAで開催Jeremy QuartusをはじめR&B、HIP HOP、POP、SOULの多彩なアーティストが集結イープラスで前売りチケットを購入でき、夢を追う若者や子どもたちを応援する場として楽しめる 大阪最大級の音楽フェス「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」が5月5日にGORILLA HALL OSAKAで開催Jeremy QuartusをはじめR&B、HIP HOP、POP、SOULの多彩なアーティストが集結イープラスで前売りチケットを購入でき、夢を追う若者や子どもたちを応援する場として楽しめる

NEXT STAGE実行委員会が主催する「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」が、2026年5月5日にGORILLA HALL OSAKAで開催されます。

Jeremy Quartusをヘッドライナーに迎え、R&BやHIP HOP、POP、SOULなど幅広いジャンルの音楽を大阪で一日たっぷり楽しめます。

イープラスで前売りチケットを販売しているため、音楽ライブを探している人は予定を立てやすいフェスです。

NEXT STAGE実行委員会「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」

開催日: 2026年5月5日(火・祝)会場: GORILLA HALL OSAKA開場: 15:00開演: 15:30チケット: イープラスで前売り販売中

NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11は、ジャンルや世代を超えた音楽を大阪で体感できる大阪最大級の夢追い人向け音楽フェスです。

音楽を楽しみながら、挑戦する若者やアーティストを応援するメッセージにも触れられる点が魅力です。

出演アーティスト

ヘッドライナー: Jeremy Quartus出演: 柊人出演: Blue Vintage出演: Ashley出演: Swagcky出演: idom出演: MAHIRO出演: MC AMI出演: MC DAICHIジャンル: R&B、HIP HOP、POP、SOUL ほか

Jeremy Quartusをはじめとした多彩なアーティストがそろうため、ひとつのフェスで幅広い音楽ジャンルに出会えます。

好きなジャンルを楽しみたい人はもちろん、新しいアーティストを見つけたい人にも充実した一日になります。

夢を応援する開催理念

理念: 夢追うすべての人へ ― 輝ける舞台を大阪から理念: 未来を育むステージ ― 子供たちの健全育成のために

NEXT STAGEは、ライブ鑑賞に加えて次の一歩を踏み出すきっかけを届ける場として企画されています。

子どもたちの成長や若い世代の挑戦を応援する思いが込められているため、音楽そのものだけでなくイベントの理念にも共感しやすいフェスです。

NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11は、音楽を楽しみたい人が大型ライブの熱気を味わいながら、新しい才能や価値観にも出会えるイベントです。

大阪でゴールデンウィークの外出先を探している人にとって、チケットを取りやすく予定に組み込みやすい点もうれしいところです。

幅広いジャンルのアーティストと応援したくなる開催理念が重なることで、観る楽しさに加えて前向きな気持ちも持ち帰れます。

NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11の紹介でした。

よくある質問

Q. NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11はいつ開催されますか？

A. NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11は2026年5月5日(火・祝)に開催されます。

Q. NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11の会場はどこですか？

A. NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11の会場はGORILLA HALL OSAKAです。

Q. チケットはどこで購入できますか？

A. 前売りチケットはイープラスで購入できます。

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