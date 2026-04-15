韓国の清潔な生活文化が海外で注目を浴びている。

英国のデイリー・メールは8日（現地時間）、「K衛生（K−Hygiene）」という表現を使用し、韓国を「世界で最も清潔な国の一つ」と紹介した。

メディアは、韓国が単なる環境整備を超え、先端技術と生活習慣が結合した「清潔システム」を備えた国だと評価した。そのうえで、衛生管理方式や家庭で使用される先端掃除機器などにスポットライトを当てた。

メディアは、韓国の家庭でロボット掃除機、自動密封機能を備えたごみ箱、紫外線（UV）殺菌器、靴箱の脱臭システム、コードレス布団クリーナーなど、多種多様な衛生家電が日常的に使用されていると伝えた。

あわせて「こうした製品は単なる利便性を超え、衛生を最優先に考える韓国社会の特性を示している」とし、「一部の階層ではなく、一般家庭で基本として使われている点が印象的だ」とした。

また、韓国は日常全般にわたって清潔さを維持しようとする文化が定着しているとした。徹底した分別収集制度と生ごみ管理、室内で靴を脱ぐ生活様式、公共の場の衛生管理などが複合的に作用しているという説明だ。

こうした特徴はSNS（ソーシャルメディア）でも拡散している。メディアは「『韓国式掃除』というハッシュタグとともに韓国の掃除文化、多様な家電製品が共有されている」とし、韓国を訪問した外国人インフルエンサーたちが関連製品を紹介して驚く姿が収められた動画をキャプチャーして掲載した。

続いてメディアは、韓国の衛生文化が短期間で形成されたものではないと指摘した。戦争直後の1950年代には貧困と不衛生な環境を経験したが、その後に厳格な制度が導入されたことで社会が次第に変化し、環境が大幅に改善されたということだ。

メディアは「いまや韓国において清潔さは非常に重要な要素になった」とし、「家庭には平穏を提供する未来志向的な家電製品があふれている」と説明した。