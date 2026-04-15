世界初コスメ店の体験機会！ mozo ワンダーシティ「2026年4月新店舗」

記事ポイント mozo ワンダーシティに世界初の直営店「numbuzin」を含む3店舗が4月に順次オープンします。numbuzinはスキンケア体験や購入特典、archivesは限定バッグ、MONEYDOCTOR PREMIERは来店特典を用意します。mozoアプリ会員向けクーポンもあり、買い物や相談をお得に楽しめます。 mozo ワンダーシティに世界初の直営店「numbuzin」を含む3店舗が4月に順次オープンします。numbuzinはスキンケア体験や購入特典、archivesは限定バッグ、MONEYDOCTOR PREMIERは来店特典を用意します。mozoアプリ会員向けクーポンもあり、買い物や相談をお得に楽しめます。

mozo ワンダーシティに、コスメ、レディスファッション、無料マネー相談の新店舗が2026年4月にそろいます。

世界初の直営店として登場するnumbuzinをはじめ、買い物や相談のきっかけになるオープン記念企画も用意されます。

名古屋で新しいショップをまとめてチェックしたい方にうれしい新店情報です。

mozo ワンダーシティ「2026年4月新店舗」

施設名：mozo ワンダーシティ所在地：愛知県名古屋市西区二方町40番営業時間：ショップ・サービス 10:00〜21:00、レストラン 11:00〜22:00、イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00新店舗オープン時期：2026年4月

mozo ワンダーシティは、買い物やサービス利用の選択肢を広げる3店舗を4月に順次オープンします。

施設内でコスメ選び、ファッション探し、お金の相談までまとめて済ませやすくなります。

ナンバーズイン

店舗名：numbuzin（ナンバーズイン）オープン日：2026年4月29日（水・祝）場所：2F業種：スキンケアグッズ世界初の直営店

numbuzinは、肌悩みに合わせた成分中心のスキンケアを店頭で試せるブランドです。

自分の肌に合うアイテムを直接体験しながら選びたい方に向いています。

購入特典期間：2026年4月29日（水・祝）〜7月29日（水）特典1：購入客にサンプルプレゼント特典2：税込3,300円以上の購入でオリジナルキーキャップDIY体験をプレゼント特典3：税込5,500円以上の購入でドレッシングパウダー1点をプレゼントクーポン配信期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月1日（金）クーポン内容：税込5,000円以上の購入で500円OFF利用条件：公式LINE友だち限定特典あり、mozoアプリ会員限定クーポンあり、なくなり次第終了の企画あり

オープン記念企画は、購入金額に応じてサンプルや体験、プレゼントがもらえる内容です。

コスメを試しながらお得に買い物したい方は、オープン直後の来店を狙えます。

アルシーヴ

店舗名：archives（アルシーヴ）オープン日：2026年4月10日（金）場所：3F業種：レディス

archivesは、日常になじむカジュアルをベースに、今の気分に合うトレンドスタイルを提案します。

女性らしさのある着こなしを気軽に楽しみたい方に選びやすいショップです。

限定バッグ配布：税込13,000円以上の購入でプレゼント開始日：2026年4月10日（金）〜クーポン配信期間：2026年4月10日（金）〜4月19日（日）クーポン内容：税込5,000円以上の購入で500円OFF利用条件：mozoアプリ会員限定、お一人さま1回限り、なくなり次第終了

archivesは、オープン記念として購入特典とアプリ会員向けクーポンを用意します。

春のワードローブを更新したい時期に、お得なタイミングで立ち寄れます。

ノベルティ：限定バッグ対象：税込13,000円以上の購入客配布条件：なくなり次第終了

限定バッグは、オープン時期ならではの特別感を楽しめるノベルティです。

買い物の記念になるアイテムを受け取りたい方にも見逃せません。

マネー相談

店舗名：MONEYDOCTOR PREMIER（マネードクタープレミア）オープン日：2026年4月24日（金）場所：4F業種：プライベートファイナンシャルサービス相談料：無料

MONEYDOCTOR PREMIERは、老後資金や将来に向けた貯蓄計画をファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。

お金の不安を店舗で気軽に整理したい方に便利な新サービスです。

来店特典：オリジナル除菌スプレー対象：来店してアンケートに回答した先着150名開始日：2026年4月24日（金）〜配布条件：なくなり次第終了

来店特典は、相談のきっかけをつくりやすい先着プレゼントです。

家計や将来設計を見直したい方は、買い物のついでに立ち寄れます。

3店舗の新規オープンで、mozo ワンダーシティは美容、ファッション、暮らしの相談をまとめて楽しめる施設になります。

オープン記念の特典やクーポンを活用すると、初めての利用でも足を運びやすくなります。

名古屋で新しいショップやサービスを探している方は、4月の来店候補に加えやすい内容です。

mozo ワンダーシティ「2026年4月新店舗」の紹介でした。

よくある質問

Q. numbuzinはいつオープンしますか？

A. numbuzinは2026年4月29日（水・祝）にmozo ワンダーシティ2Fでオープンします。

Q. archivesのオープン記念クーポンはどう使えますか？

A. mozoアプリ会員は、2026年4月10日（金）から4月19日（日）までの期間中、税込5,000円以上の購入で500円OFFになるクーポンを使えます。

Q. MONEYDOCTOR PREMIERではどんな相談ができますか？

A. MONEYDOCTOR PREMIERでは、老後資金や将来に向けた貯蓄計画など、お金に関する内容をファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。

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