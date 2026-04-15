営業DXを進める実例！ インフォマティクス「bellSalesAI」導入事例

記事ポイント bellSalesAIが商談要点整理と議事録作成の工数を約50％削減株式会社インフォマティクスがSalesforce登録件数を前年同時期比で約20％増加bellSalesAIがAgentforce活用を見据えた営業データ蓄積基盤づくりを後押し bellSalesAIが商談要点整理と議事録作成の工数を約50％削減株式会社インフォマティクスがSalesforce登録件数を前年同時期比で約20％増加bellSalesAIがAgentforce活用を見据えた営業データ蓄積基盤づくりを後押し

インフォマティクスが、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」を営業部門全体に導入します。

bellSalesAIは、商談内容の要点整理や議事録作成の負担を減らしながら、Salesforceへの登録件数増加にもつなげています。

bellSalesAIは、営業データを蓄積して今後のAI分析に活用したい企業にとって、実務に直結する導入事例です。

インフォマティクス「bellSalesAI」導入事例

サービス名：bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）導入企業：株式会社インフォマティクス提供企業：ベルフェイス株式会社導入効果：商談要点整理・議事録作成工数を約50％削減導入効果：対面営業活動のSalesforce登録件数が前年同時期比で約20％増加活用先：営業部門全体

インフォマティクスは、Salesforce入力ルールのばらつきや営業ノウハウの属人化といった課題の解消に向けてbellSalesAIを導入しています。

bellSalesAIは、営業担当者が商談後に抱えやすい入力負担を減らしながら、組織で使える営業データを蓄積しやすい環境を整えます。

要約精度

書き起こしが不完全な状況でも商談の要点を適切に要約ヒアリング項目ごとに会話を端的に整理導入評価：入力負荷の大幅軽減を期待して採用

bellSalesAIは、長くなりがちな商談内容を整理して記録しやすくするため、営業担当者が報告作業に時間を取られにくくなります。

要点がまとまりやすくなることで、商談後すぐに必要情報を残したい現場でも使いやすさを感じやすいサービスです。

Salesforce連携

連携先：Salesforce機能：商談記録からSalesforce登録までを一連の流れで完結機能：登録情報を営業日報としてマネージャーやグループメンバーへ自動通知活用フロー：商談終了後に自動記録、要約、構造化、自動通知まで対応

bellSalesAIは、商談内容の記録から共有までをまとめて進めやすいため、情報共有の抜け漏れを減らしたい営業組織に向いています。

通知まで自動化されることで、マネージャーやチームメンバーも商談状況を把握しやすくなります。

構造化データ活用

商談内容をヒアリング項目に紐づけた構造化データとして蓄積効果：未ヒアリング項目を可視化今後の展望：Salesforceに蓄積した商談データのAI分析を検討今後の展望：Agentforceの試験導入を進行

bellSalesAIは、議事録を残すだけでなく、あとから分析しやすい営業データとして活用できる点が魅力です。

商談履歴の分析や引き継ぎ資料の自動作成など、次のAI活用につなげたい企業にとって導入イメージを持ちやすい事例です。

bellSalesAIは、入力の手間を減らしながら営業データをためやすくしたい企業にとって、導入後の変化がわかりやすいサービスです。

インフォマティクスの事例は、営業現場の負担軽減と情報共有の質向上を同時に目指せることを示しています。

Salesforceを活用して営業の見える化やAI分析を進めたい読者にとって、実務の参考になりやすい導入例です。

bellSalesAI導入事例の紹介でした。

よくある質問

Q. bellSalesAIはどのような業務を効率化できますか？

A. bellSalesAIは、商談内容の要点整理、議事録作成、Salesforceへの入力、営業日報の共有といった業務を効率化できます。

Q. bellSalesAIの導入でどのような効果が出ていますか？

A. インフォマティクスでは、商談要点整理と議事録作成の工数を約50％削減し、対面営業活動のSalesforce登録件数を前年同時期比で約20％増やしています。

Q. bellSalesAIは今後のAI活用にもつながりますか？

A. bellSalesAIは、Salesforceに商談データを構造化して蓄積できるため、Agentforceを使った商談履歴分析や引き継ぎ資料の自動作成など、今後のAI活用にもつなげやすいサービスです。

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