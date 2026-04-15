名伯楽の新たな現場録！ 優馬JAPAN「厩務員・国枝栄の調教日誌」

記事ポイント 優馬JAPANが国枝栄氏の独占連載コラムを毎週金曜日に配信しています。国枝栄氏が厩務員として現場に戻った理由や日々の思いを本人の言葉で読めます。競馬ファンが名伯楽の新たな挑戦をWEBで継続して追いかけられます。 優馬JAPANが国枝栄氏の独占連載コラムを毎週金曜日に配信しています。国枝栄氏が厩務員として現場に戻った理由や日々の思いを本人の言葉で読めます。競馬ファンが名伯楽の新たな挑戦をWEBで継続して追いかけられます。

優馬JAPANは、元JRA調教師の国枝栄氏による独占連載コラム『厩務員・国枝栄の調教日誌』を配信しています。

国枝栄氏は厩務員として現場に立つ日々や担当馬への思いを、自身の言葉で毎週届けます。

競馬ファンは名匠の新しい挑戦を、継続して追える読み物として楽しめます。

優馬JAPAN「厩務員・国枝栄の調教日誌」

タイトル：厩務員・国枝栄の調教日誌初回配信日：2026年4月3日(金)更新頻度：毎週金曜日掲載媒体：競馬情報サイト「優馬JAPAN」

優馬JAPANは、JRA通算1123勝、G1・10勝の実績を持つ国枝栄氏の現場復帰に迫る独占連載を掲載しています。

国枝栄氏によるコラムは、ニュースだけでは伝わりにくい転身の背景や新たな夢の続きまで読める点が魅力です。

現場復帰の真意

勤務先：美浦・小島茂之厩舎立場：ヘルパー(厩務員)取材形式：独占取材による連載コラム

国枝栄氏は、調教師引退後に現場の一スタッフとして再出発した理由を、自身の視点で語っています。

厩舎作業に汗を流す日常や担当馬への思いが加わることで、競馬の現場をより近くに感じられます。

毎週読める連載

更新日：毎週金曜日配信先：優馬JAPAN内内容：厩舎生活、担当馬への思い、現代競馬の見え方

毎週更新の連載は、国枝栄氏の新しい日々を継続して追いたい読者に向いています。

一歩引いた立場から見える現代競馬の姿も加わり、競馬観戦の楽しみを広げてくれます。

優馬JAPANの特徴

媒体：競馬専門サイト「優馬JAPAN」強み：トレセン直送情報強み：AI分析によるオリジナルWEB新聞強み：40名超のプロによる予想コンテンツ

優馬JAPANは、現場情報とデータ分析を組み合わせた競馬総合サイトとして展開しています。

競馬ファンは連載コラムとあわせて、多角的な情報を同じ媒体内でチェックできます。

国枝栄氏の連載は、名調教師としての実績だけでなく、再び現場で挑戦する姿勢まで感じられる読み物です。

毎週更新のため、競馬の現場を継続的に追いかけたい人にも相性のよいコンテンツです。

優馬JAPANは、現場感のある言葉を通じて競馬の見方を深めたい読者に役立ちます。

優馬JAPAN「厩務員・国枝栄の調教日誌」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『厩務員・国枝栄の調教日誌』はいつ更新されますか？

A. 『厩務員・国枝栄の調教日誌』は毎週金曜日に優馬JAPANで更新されます。

Q. 『厩務員・国枝栄の調教日誌』ではどんな内容が読めますか？

A. 『厩務員・国枝栄の調教日誌』では、厩舎作業の日常や担当馬への思い、現代競馬の見え方などを国枝栄氏自身の言葉で読めます。

Q. 『厩務員・国枝栄の調教日誌』はどこで読めますか？

A. 『厩務員・国枝栄の調教日誌』は競馬情報サイト「優馬JAPAN」内で読めます。

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