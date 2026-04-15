イリュージョニストのプリンセス天功が１５日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に生出演。自身が６カ所に埋めたという埋蔵金について「１個は山梨にあるって言っちゃいました」と発言し、春風亭昇太、乾貴美子を驚かせた。

天功さんといえば埋蔵金ですが…と聞かれたプリンセス天功は「ネットニュースに出ちゃったので、あれなんですが、実は去年の暮れに１個見つかったんです」と言い出し、乾は「うそ！」と大興奮。プリンセス天功は都市系ＹｏｕＴｕｂｅｒのＮａｏｋｉｍａｎが「見つけた」といい「山梨の、私が魔法王国を作ろうと大きな土地に埋めていたら、歴史的な遺跡が出て来たってことで、そこは触らないで、遺跡調査が終わるまで触ってはいけませんとなったので、掘り返して別の所に移した」という。

すると「ユリ・ゲラーとか日本にいた７人ぐらいの超能力者がみんな『ここだ』と言ったのが、私が最初に埋めた所だったんです」と、超能力者たちに言い当てられてしまったという。

「そこにあったら掘り当てられてたが、遺跡の関係で移したの。でも見つかったので」などと話し、「Ｎａｏｋｉｍａｎさんが科学的なもので装置をつけて、（埋蔵金は）１０メートルぐらい（の深さ）しかいれてないので、それぐらいなら分かるって。今やるって。それは絶対に見つかっちゃう」とコメント。そのため「だから『山梨に１個あります』って言っちゃいました」と６個のうち少なくとも１つは山梨県内にあると明言した。

また他のヒントについても「地下だけではない」とも話していた。