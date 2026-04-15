古田新太、舞台のコツ語り会場笑わす 宮野真守は「僕は工夫しがち…」アドバイス参考に
俳優の古田新太が15日、都内で行われた音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』製作発表に登壇。舞台のコツを語り、会場では笑いが起こった。
【全身ショット】シックなジャケットスタイルで登場した神山智洋
本作は、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇で、生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界。2人の探偵とそれを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たちが登場する。アングラの色をにじませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。
古田は、町一番の大富豪、性別不明の怪人であるアンダルシアン・クーガーを演じる。開口一番「怪人役しかやってことない」とあいさつして、会場の笑いを誘った。
さらに、「僕は違う芝居をやっているので、まだけいこに参加にできていないですが、私がいたら3分の2くらいの長さにしたいと思ってる」とまさかの発言。ほかの登壇者も驚きの表情を見せた。「全部覚えて無くていいよ。自分の中でここいらないと思ったら省いていい。何とか短くしたいと思います」と冗談を口にして会場を笑わせた。
主演の宮野真守にとっては念願の古田との共演。宮野が「舞台上の古田さんの入り方が自然体ですごい」と絶賛したが、古田は「早く帰りたいと思って、俳優にいらないものは工夫だと思ってる。工夫したら帰りが遅くなる」と、ここでも冗談発言。
宮野は「僕は工夫しがちです。芝居が延びがちなので。古田さんが早く帰れるように気を付けます」と冗談の流れに乗っていた。
6月12日から7月12日まで東京・EX THEATER ARIAKEの初日公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールで上演される。
イベントにはほかに、神山智洋、石田ニコル、浜田信也、志田こはく、粟根まこと、福原充則氏、いのうえひでのり氏が登壇した。
【全身ショット】シックなジャケットスタイルで登場した神山智洋
本作は、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇で、生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクの世界。2人の探偵とそれを取り巻く一癖も二癖もある変な人物たちが登場する。アングラの色をにじませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリーとなっている。
さらに、「僕は違う芝居をやっているので、まだけいこに参加にできていないですが、私がいたら3分の2くらいの長さにしたいと思ってる」とまさかの発言。ほかの登壇者も驚きの表情を見せた。「全部覚えて無くていいよ。自分の中でここいらないと思ったら省いていい。何とか短くしたいと思います」と冗談を口にして会場を笑わせた。
主演の宮野真守にとっては念願の古田との共演。宮野が「舞台上の古田さんの入り方が自然体ですごい」と絶賛したが、古田は「早く帰りたいと思って、俳優にいらないものは工夫だと思ってる。工夫したら帰りが遅くなる」と、ここでも冗談発言。
宮野は「僕は工夫しがちです。芝居が延びがちなので。古田さんが早く帰れるように気を付けます」と冗談の流れに乗っていた。
6月12日から7月12日まで東京・EX THEATER ARIAKEの初日公演を皮切りに、24日から8月8日までは福岡・キャナルシティ劇場、20日から30日までは大阪・フェスティバルホールで上演される。
イベントにはほかに、神山智洋、石田ニコル、浜田信也、志田こはく、粟根まこと、福原充則氏、いのうえひでのり氏が登壇した。