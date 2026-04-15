NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、インターネットサービス「NHK ONE」の改修についてコメントした。

今回の改修は「NHK ONE」と「NHKオンデマンド」を「一層便利にご利用いただくための改修」だとし、「NHKはあらゆるジャンルについて豊かなアーカイブ、番組資産を保有しております。私はこの貴重な資産を視聴者にとことんご利用いただきたいと思っております。そのためにNHK ONEとNHKオンデマンドを一体的に、相互に切れ目なく、シームレスに行き来できるように、段階的な改修を進めてまいります」と説明した。

まず3月には、同じテーマ、同じシリーズの番組をスムーズに視聴できるように入り口となるNHK ONE側の動線や表示を見直し、NHKオンデマンドへスムーズに移行できるように変更。「この結果、既にオンデマンドの視聴率がずいぶん増えております」と成果が出ていることを明かした。

さらに、「次にエピソード単位で交互に行き来できるようにして、さらにシームレス化を進めていきます」としたうえで、「こうした措置は単に両サービスの行き来が簡単になるというだけではなく、例えばニュースや番組で取り上げられた特定のテーマ、話題に関心を持った場合に、NHKの過去の豊富なアーカイブスに存在する関連番組や、コンテンツをどんどんたどっていく、そういったことでより立体的、多角的に視聴者の皆さまの興味・関心を満たすことができるようになります」と利便性を強調した。

その上で「NHKオンデマンドは別途契約が必要なサービスではありますが、これまでにない、より豊かで深い、視聴体験を味わえるようになるはずであります。ぜひご期待いただきたいと思っております」とコメントした。