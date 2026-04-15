FRUITS ZIPPERら「カワラボ」軍団が韓国授賞式『ASEA 2026』に集結！K-POP勢と共にベルーナドームを彩る

日本のプロダクションASOBI SYSTEM（アソビシステム）の「KAWAII」軍団が、韓国主催の音楽授賞式『ASEA 2026』に集結する。

4月15日、『ASEA 2026』組織委員会は、5月16日・17日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式『第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS（ASEA）』の初日公演に、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、そして総括プロデューサーの木村ミサの出演が決定したことを発表した。

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今回の追加ラインナップは、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の中核を担う全グループが集結するという点で、ファンから熱い期待が寄せられている。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

FRUITS ZIPPERは、2022年のデビュー後、『わたしの一番かわいいところ』がTikTokで30億回再生を突破。日本レコード大賞で3年連続の受賞を果たすなど、今最も勢いのあるグループの一つだ。最近では東京ドーム公演に続き、アリーナツアーを展開するなど圧倒的な人気を誇る。

CANDY TUNEは、昨年、TikTok人気ランキングで10週連続1位を達成した実力派グループ。今年6月に日本武道館公演を控える中、『ASEA 2026』でその実力を披露する。

SWEET STEADYは、2024年の結成以来、着実に人気を拡大中。新曲『SWEET STEP』でグローバルチャートでも頭角を現し、次世代スターとして注目されている。

CUTIE STREETは、デビュー曲『かわいいだけじゃだめですか？』でTikTok 74億回再生という驚異的な記録を樹立。昨年、日本レコード大賞の新人賞を受賞し、“スーパールーキー”として話題を集めている。

また、彼女たちを率いるプロデューサーの木村ミサもステージに登壇する。モデルや歌手活動を経てプロデューサーへ転身した彼女は、今回の授賞式を通じて「KAWAII LAB.」独自の世界観をグローバルな舞台で披露する予定だ。

今年で3回目を迎える『ASEA』は、アジア全域で影響力を発揮したアーティストを厳選するグローバル授賞式だ。今年の授賞式には日本のグループに加えて、ATEEZ、ENHYPEN、&TEAM、クォン・ウンビ、ウォノ、xikersなど、K-POPのトップアーティストが多数参加し、華やかなパフォーマンスが予告されている。

さらに豪華なMC・プレゼンター陣にも注目が集まっている。初日のMCはMONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイが務め、2日目は女優イ・ソンギョンが担当する。また、2PMのジュノ、コ・ユンジョン、イ・チェミンら人気俳優たちがプレゼンターとして登壇し、祭典を盛り上げる。

なお、『ASEA 2026』は、今年創刊21周年を迎えた韓国を代表する芸能・スポーツ専門メディア『NEWSEN』と、創刊14周年のスター＆スタイル専門マガジン『@style』が主催し、ASEA組織委員会が主管する。

（記事提供＝OSEN）