KING OF PRISM、ラグナシアでコラボイベント「君と過ごす! きらめき☆バケーション」5月16日より開催
【女子旅プレス＝2026/04/15】愛知県蒲郡市のラグーナテンボスは、テーマパーク「ラグナシア」にて、劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM（キングオブプリズム）」とのコラボイベント「KING OF PRISM 君と過ごす！ きらめき☆バケーション」を、2026年5月16日（土）〜8月16日（日）まで開催。プリズムスタァユニット「SePTENTRION（セプテントリオン）」の7名とラグナシアを舞台に夏を楽しむ多彩なコンテンツを展開する。
【写真】応援上映にフォトスポット、ホテルコラボまで盛りだくさん
企画のひとつとして、ラグナシア園内7カ所を巡る「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリーが実施される。各スポットでキャラクターの画像とセリフが表示され、作品の世界観を楽しみながら周遊できる仕組みだ。期間ごとにストーリーが更新されるため、再訪時も新しい発見がある。参加者には特典として、描き下ろしイラストを使用したポストカード（全7種・ランダム）がプレゼントされる。
5月16日（土）〜6月15日（月）は「ラグーナ きらめき☆バケーション」と題し、オフの日にラグナシアへ遊びにやってきたSePTENTRIONと園内を一緒にまわりながら、各キャラクターと写真をとって夏の思い出を作れるというストーリーだ。
アートシアターでは、シリーズ作品の応援上映会が開催される。一部の楽曲やキャラクターに合わせてオリジナルのライトアップ演出が加わるほか、一条シン（CV.寺島惇太）による館内放送も実施予定。さらに6月6日（土）には、一条シン役の寺島、如月ルヰ役の蒼井翔太が登壇するスペシャルトークショーも決定した。チケットは入園料込みで1席7,000円、4月24日（金）より抽選申込が開始される。
隣接する「変なホテル ラグーナテンボス」では、『「KING OF PRISM」SePTENTRIONルーム』プランを提供。描き下ろしイラストを使用した壁紙やオリジナルデザインのクッションやベッドスローなどで装飾した客室では、一条シンのオリジナル録りおろしボイスが流れるという特別仕様だ。宿泊者特典としてアクリルドアプレートが贈呈される。
園内ショップでは、アクリルスタンドや缶バッジといった描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが販売される。また、レストランやワゴンではSePTENTRIONの7名をイメージしたコラボドリンクや、作中の場面を彷彿とさせるメニューが登場予定。園内各所に設置される等身大パネルは、キャラクターたちと一緒に夏の思い出を残せる絶好のフォトスポットとなる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年5月16日（土）〜2026年8月16日（日）
※5月22日（金）〜5月24日（日）はラグナシア特別営業日のため、イベント開催はなし
開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア
料金：
・「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリー 1回600円
【描き下ろしイラスト使用ポストカード（7種ランダム）付】
・「KING OF PRISM」上映会 1回800円
【描き下ろしイラスト使用シール（3種類・期間ごとに絵柄が変更）付】
ラグーナテンボス総合インフォメーションセンター：0570-097117（9:00〜16:00）
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◆ラグナシア園内を巡る「デジタルスタンプラリー」
企画のひとつとして、ラグナシア園内7カ所を巡る「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリーが実施される。各スポットでキャラクターの画像とセリフが表示され、作品の世界観を楽しみながら周遊できる仕組みだ。期間ごとにストーリーが更新されるため、再訪時も新しい発見がある。参加者には特典として、描き下ろしイラストを使用したポストカード（全7種・ランダム）がプレゼントされる。
5月16日（土）〜6月15日（月）は「ラグーナ きらめき☆バケーション」と題し、オフの日にラグナシアへ遊びにやってきたSePTENTRIONと園内を一緒にまわりながら、各キャラクターと写真をとって夏の思い出を作れるというストーリーだ。
◆光の演出が加わる特別上映会と豪華声優トークショー
アートシアターでは、シリーズ作品の応援上映会が開催される。一部の楽曲やキャラクターに合わせてオリジナルのライトアップ演出が加わるほか、一条シン（CV.寺島惇太）による館内放送も実施予定。さらに6月6日（土）には、一条シン役の寺島、如月ルヰ役の蒼井翔太が登壇するスペシャルトークショーも決定した。チケットは入園料込みで1席7,000円、4月24日（金）より抽選申込が開始される。
◆一条シンの限定ボイスも「SePTENTRIONルーム」宿泊プラン
隣接する「変なホテル ラグーナテンボス」では、『「KING OF PRISM」SePTENTRIONルーム』プランを提供。描き下ろしイラストを使用した壁紙やオリジナルデザインのクッションやベッドスローなどで装飾した客室では、一条シンのオリジナル録りおろしボイスが流れるという特別仕様だ。宿泊者特典としてアクリルドアプレートが贈呈される。
◆グッズ・フード・フォトスポットも
園内ショップでは、アクリルスタンドや缶バッジといった描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが販売される。また、レストランやワゴンではSePTENTRIONの7名をイメージしたコラボドリンクや、作中の場面を彷彿とさせるメニューが登場予定。園内各所に設置される等身大パネルは、キャラクターたちと一緒に夏の思い出を残せる絶好のフォトスポットとなる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■KING OF PRISM 君と過ごす！ きらめき☆バケーション in ラグーナテンボス
開催期間：2026年5月16日（土）〜2026年8月16日（日）
※5月22日（金）〜5月24日（日）はラグナシア特別営業日のため、イベント開催はなし
開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア
料金：
・「KING OF PRISM」デジタルスタンプラリー 1回600円
【描き下ろしイラスト使用ポストカード（7種ランダム）付】
・「KING OF PRISM」上映会 1回800円
【描き下ろしイラスト使用シール（3種類・期間ごとに絵柄が変更）付】
ラグーナテンボス総合インフォメーションセンター：0570-097117（9:00〜16:00）
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