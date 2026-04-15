「申し訳なく、胸が痛い」日本デビューもしたSECRET NUMBER・ZUU、グループ脱退を発表【全文】

ガールズグループSECRET NUMBERのメンバー、ZUU（本名ジ・ヨンジュ）がグループを脱退した。

SECRET NUMBERの所属事務所VINEエンターテインメントは4月14日、公式コメントを通じて「ZUUの専属契約が4月8日付で満了した」と発表した。

【写真】野球中継で男性と…元SECRET NUMBER熱愛説

事務所は「ファンのために一生懸命活動してくれたZUUに感謝する」とし、「SECRET NUMBERとしての活動はここで一区切りとなるが、今後も輝かしいZUUの未来を心から応援する」と伝え、ファンにも変わらぬ応援を呼びかけた。

続けて「今後、SECRET NUMBERは新たな姿で準備し、ファンの皆さまにお見せできるよう最善を尽くす」と付け加えた。

ZUUも自身のSNSを通じて、本名のジ・ヨンジュ名義で契約満了の心境を明かした。彼女は「4月8日をもってVINEエンターテインメントとの契約が終了しました。突然このようなお知らせをすることになり、また、LOCKEY（ファン）の皆さんに直接ごあいさつできないまま、文章で先にお伝えすることになってしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪した。

（写真提供＝OSEN）ZUU

続けて「振り返ると、いつも私のそばにはLOCKEYの皆さんがいました。嬉しい時も、つらい時も変わらず送ってくださった応援と愛のおかげでここまで来ることができ、その一つ一つの時間が、私にとってかけがえのない思い出として残っています。だからこそ、より申し訳なく、胸が痛いです」と心境を明かした。

さらに「SECRET NUMBERのメンバーとしての旅はここで終わりますが、その中で受けた愛と応援は一生忘れません。そして必ず何らかの形で恩返しすることを約束します。これからもさらに成長し、新しい姿で皆さんの前に立てるよう努力し続けるので、少しだけ待っていてください。本当にたくさんの感謝と愛を伝えたいです。これからもまた、頻繁にお会いしましょう」と伝えた。

SECRET NUMBERは2020年にデビューしたガールズグループで、ZUUは2021年10月からグループに合流し、メンバーとして活動してきた。2023年には日本デビューも果たしている。約4年6カ月にわたる活動の末、今回の脱退となった。

また、これに先立ち昨年4月、メンバーのレア、ディタ、ジニ、ミンジが、同年12月にはスダムが契約終了を発表した。今回、ZUUの契約終了により、SECRET NUMBERは今後、ナビ、ディタ、ジニー、ミンジの4人体制となる。

ZUUがSNSに残したコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、ジ・ヨンジュです。

2026年4月8日をもって、VINEエンターテインメントとの契約が終了しました。突然このようなお知らせをすることになり、また、LOCKEYの皆さんに直接ごあいさつできないまま、文章で先にお伝えすることになってしまい、本当に申し訳ありません。

振り返ると、いつも私のそばにはLOCKEYの皆さんがいました。嬉しい時も、つらい時も変わらず送ってくださった応援と愛のおかげでここまで来ることができ、その一つ一つの時間が私にとって本当に大切な思い出として残っています。だからこそ、より申し訳なく、胸が痛いです。

SECRET NUMBERのメンバーとしての旅はここで終わりますが、その中で受けた愛と応援は一生忘れません。そして必ず何らかの形で恩返しすることを約束します。これからさらに成長し、新しい姿で皆さんの前に立てるよう絶えず努力していきますので、少しだけ待っていてください。

本当にたくさんの感謝と愛を伝えたいです。

これからも、また頻繁にお会いしましょう。