◆米大リーグ ドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投したが、今季初の連勝はならなかった。今季最多１０４球の力投だった。試合後、会見したロバーツ監督は「本当に、昔ながらの投手戦だったよ。ただ２人の素晴らしい投手がいただけだった。互角にやり合って、今夜はいい投げ合いだった。（山本は）言うまでもなく野球界でトップクラスの投手だと思う。（昨年と比較して）これ以上の成長を想像するのは難しいね。必要なときにしっかり投げ切る能力がある」と絶賛した。

ＷＢＣ米国代表で決勝のベネズエラ戦に先発した右腕マクリーンとの投げ合い。山本は初回に１番リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びたが、７回２死に４番ビシェットに左翼線二塁打を浴びるまで、２０人連続でアウトに抑える快投を見せた。８回には１死から８番セミエンに左翼フェンス際まで飛ばされてヒヤリとする場面もあった。２死からベンジ、リンドアにこの日初の連打を許し、一、三塁のピンチを背負ったところでロバーツ監督から投手交代を告げられた。

ＷＢＣに出場した今季は開幕から中５日の登板が続いていたが、この日は中６日でのマウンド。今季成績は試合前の時点で３試合で２勝１敗、防御率２・５０となっていたが、この日で防御率は２・１０まで良化した。