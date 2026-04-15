フォーマル服の手入れと保管　習慣化の裏にある迷い

入学式や冠婚葬祭など、限られた場面でしか袖を通さないスーツや礼服。着用頻度が低いからこそ、手入れや保管の判断に迷いが生じやすい。株式会社NEXERとリナビスによる調査では、多くの人がクリーニングを利用しつつも、その後の扱いに悩みを抱えている実態が見えてきた。

調査によると、シーズン後にクリーニングへ出す人は78.2％にのぼる。「毎回出している」21.1％、「だいたい出している」23.8％と、一定の習慣として定着している層が約45％を占めた。一方で、「まったく出していない」も21.8％あり、費用や自宅での対応を理由に判断が分かれている。調査は2026年3月27日から4月1日にかけて、全国の男女450人を対象に実施された。

クリーニングを利用する理由としては、良い状態で保管したい、自宅で洗えない素材であるといった声が多い。反対に利用しない理由では、費用負担や家庭での手入れで十分とする意見が目立つ。着用機会が少ない衣類だからこそ、コストと手間のバランスが判断基準となっている。

保管に関しては、18.0％が困った経験があると回答した。具体的には「保管場所を取る」が71.6％で最も多く、「防虫対策が不安」65.4％、「湿気やカビが気になる」39.5％と続く。衣類の特性上、収納スペースと環境管理の両立が課題となっている。

対処方法は、防虫剤の使用やカバーをかけるといった基本的な対応が中心だ。定期的に風通しを行うなど、日常的なケアで状態を維持しようとする姿勢も見られるが、手間がかかる点は否めない。

クリーニング後の保管サービスに興味を示した人は17.6％にとどまり、多くは利用に慎重だ。ただし、利用条件としては「料金が手ごろ」70.9％が最も多く、「防虫・防カビ対策がしっかりしている」53.2％、「保管期間を自由に選べる」49.4％と、費用と品質の両立が求められている。

日常的に着ない衣類ほど、管理の優先順位は下がりやすい。それでも次に着る場面では整った状態が求められる。限られた使用機会と保管の手間の間で、多くの人が折り合いを探っている現状が浮かび上がる。