千葉ロッテマリーンズは、6月21日に行われる楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で「アロハシャツ」がセットになった「グッズ付きチケット」を、先着1万5000枚限定で販売する。

同日開催されるイベント「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」にちなんだ限定グッズで、イベントタイトルである“ALL FOR CHIBA”の文字と、千葉県内に拠点を置くプロスポーツチーム（千葉ロッテマリーンズ、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、千葉ジェッツ、アルティーリ千葉）のロゴおよびユニホームをモチーフにデザインされており、千葉県に本社を構える株式会社ZOZOがデザインを担当した。

グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能で、グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。

なお、6月19日から21日までの3連戦で開催する「ALL FOR CHIBA」は、「地域提携の強化」をビジョンに掲げ、地域コミュニティと共に成長し、地域経済への貢献も目指す地域密着型のイベント。21日は各チームの専属チアリーダーやマスコットキャラクターも球場に駆けつけイベントを盛り上げる。

上田希由翔内野手は「昨年千葉ジェッツの試合に行かせていただいたことをきっかけに、他のスポーツにも興味が湧いていたので、千葉のチームが集まる企画はワクワクします！5チームのロゴが入ったアロハシャツもお洒落ですごくかっこいいので、ぜひ皆さんもこれを着て、熱い声援をよろしくお願いいたします！」とPRした。