◇ナ・リーグ ドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打と2試合続けてノーヒットながら、申告敬遠による四球で48試合連続出塁を記録。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は15日（同16日）のメッツ戦で大谷が予定通り先発することを明言した。

初回の第1打席は2ストライクからの3球目、相手先発・マクリーンの内寄りカーブを狙ったが左直、3回1死の第2打席は直球に遊ゴロだった。6回の第3打席もシンカーに差し込まれ、左飛に打ち取られ、今季ワーストタイの12打席連続無安打となった。

第4打席は1−1の8回1死二塁と一打勝ち越しの好機で迎え、メッツ側が申告敬遠を選択。勝負を避けられたものの連続出塁を48試合まで伸ばし、球団歴代単独4位に浮上した。

大谷は前日13日（同14日）の同戦で、初回に右肩甲骨付近に死球を受けた。痛みに絶叫したもののそのまま試合に出続けた。この日の試合前練習でもキャッチボールを行うなど、死球の影響を感じさせず体を動かし、試合も「1番・DH」で4打席立ち、問題なくプレーした。

試合後、ロバーツ監督は患部の状態について「特に心配はしていない。死球の影響で痛みはあると思うが、大きな問題ではない」と説明し「明日は予定通り先発する」と15日は今季3度目の投打同時出場をすると明言した。