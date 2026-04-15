橋下徹氏「死体遺棄容疑で自宅を捜索なんですけども…」テレビ画面の表記に「注意」呼びかけ「一切ダメですよ」
元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が、15日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演し、京都・南丹市で行方不明となっていた男児が遺体で発見された事案に関し、コメントした。
【画像】「3LDKのマンションに8人暮らし」「リビングで4人が雑魚寝」私生活を明かした橋下徹
この日、死体遺棄容疑で男児の自宅の捜索が始まった。番組ではトップで報じ、現地から生中継で現状を伝えた。また、警察出身者らが解説を加えた。
橋下氏は「今ちょっとテレビのモニターのスーパーっていうんですか、文字で注意しなきゃいけないのは」と画面に注意するように向けた。テロップでは「京都・男児遺体 死体遺棄容疑で自宅を捜索」などと記されていた。
橋下氏は「死体遺棄容疑で自宅を捜索なんですけども、（元兵庫県警の）棚瀬さんが言われたように、容疑者が今確定しているわけではないので、これは容疑者のところだけの家宅捜索じゃないですからね」と補足。さらに「だから、何かこれを見ると、容疑者が誰かこの自宅関係者だとか、そういうふうに思われることはもう、これはもう一切ダメですよ」と指摘した。
「事件性があるからそこを調べるというだけですからね」とも続け、SNSなどに流れる情報にも懸念を示した。
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この日、死体遺棄容疑で男児の自宅の捜索が始まった。番組ではトップで報じ、現地から生中継で現状を伝えた。また、警察出身者らが解説を加えた。
橋下氏は「今ちょっとテレビのモニターのスーパーっていうんですか、文字で注意しなきゃいけないのは」と画面に注意するように向けた。テロップでは「京都・男児遺体 死体遺棄容疑で自宅を捜索」などと記されていた。
「事件性があるからそこを調べるというだけですからね」とも続け、SNSなどに流れる情報にも懸念を示した。