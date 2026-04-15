NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、インターネットサービス「NHK ONE」の現状についてコメントした。

サービスは昨年10月1日にスタート。旧NHKプラスからのカウント移行は昨年末時点で255万件に達している。

契約確認済みのアカウント数は3月末時点で362万件となった。2月末の時点で289万件だったことを踏まえ、井上会長は「年度末に際して、NHK ONEをご利用いただく際のさまざまな経路を精査した結果なんですけども、大きな傾向は変わりません。非常に堅調に推移していると認識しております。今後もぜひこのまま伸びていくことを期待しております」とコメントした。

その上で、今後について「コンテンツの充実というのは大前提になりますが、多くの人にコンテンツを知ってもらうための取り組み、それから、問い合わせの対応、そしてサービスの利用や契約確認に関するプロセスを分かりやすく改善すること、ともかく今できること、考えられることはすべて実行して、このNHK ONEの成長に、力を入れていきたい」と話した。

NHK ONEアカウントへの「登録のお願い」や今後表示する「受信契約情報の登録・連携へのお願い」のメッセージを繰り返し表示し、手続きがない場合は、サービスを利用している画面の一部に一定の大きさで、閉じられないメッセージを表示している。

「NHK ONE」はこれまでの「NHKプラス」「NHKNEWS WEB」などの同局アプリや各ホームページを集約。ニュース記事や動画、気象・災害情報、見逃し配信など、多彩なコンテンツを利用できる。利用者の環境に合わせて、スマホやパソコン、ネット対応テレビでの利用となり、WEBサイトやアプリで提供される。スマートフォンなど各端末用の旧アプリは昨年9月末で使えなくなっており、同10月以降は新たにアプリをダウンロードする必要がある。

3月の定例会見で、山名啓雄副会長・メディア総局長は テレビを設置せず、ネットのみで受信契約をしている世帯について「新規契約を結んでいただく際に、テレビを持っていないで、配信のみを受信しているとアンケートに答えていただいた方は2025年10月から今年2月まで、この5カ月間でおよそ6000件。だいたいひと月、1000件ぐらい」と現状を説明した。

この件について、担当者は「ネットのみでの受信契約の目標は今年度のところは10月からで約1万件、来年度は2万件」と補足した。