新川優愛（32）平祐奈（27）トラウデン直美（26）が15日、都内で開催された、「2027 ミス・ティーン・ジャパン」開催発表会に出席した。3人は応援アンバサダーを務め、トラウデンは13年にグランプリを獲得している。

同コンテストでは、応募者がそれぞれ特技を披露。昨年から決勝大会の特別審査員も担当する新川は、「SNSが普及していることによるのかは分からないけど、皆さんの自己プロデュース力がどんどん高まっている」という。「自分の見せ方、こう見てほしいという理想が、年々高くなるというのを感じています」と続けた。

平はここ数年「演歌を歌ってほしい」と呼びかけているが、現状演歌歌唱者はいないという。「なんだか、私がちょっと演歌を練習して披露するかもしれないです」と笑った。

特技を聞かれ、新川は「歌は歌えないけど、口パクは得意です」と答えた。「世に出てる有名な曲で歌詞さえ分かれば、あたかも自分が歌ってるかのように振る舞える」とし、「やり続けて9年ぐらいになる」という。平も、トラウデンも見たことがないことから、報道陣が「どんな感じなのか？」とリクエストするも、新川は「全然ダメです」とキッパリNGを出した。

また「10代に戻れたら何をしたいか」を聞かれた3人は、「ミスティーンには応募しない？」という質問にハッとした表情となった。それぞれの顔を見合わせ、「確かに！」と苦笑した。

同コンテストは、今年で16回目の開催。6月30日が応募締め切りとなり、7月から全国15会場で地方予選、8月から全国5会場で地方大会を実施。決勝大会は10月11日、都内で開催の予定。グランプリ獲得者は、テレビや雑誌への出演や日本のティーン代表としてさまざまな活動を行っていく。また、副賞として賞金100万円とABEMA番組出演権が与えられる。