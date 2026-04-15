ILLITが、30日に発表する4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI（マミラピナタパイ）」への期待が高まった。

韓国メディアのOSENは15日「今回の復帰で、10代20代世代の共感を超えて、アイコンとしての地位を固めようとしている。変わったアルバム名は南米の『ヤガン族（Yaghan）』の言葉で、互いに望んでいるが誰も先に動かない駆け引きの瞬間を指す。相手との関係が深まるにつれて生まれるさまざまな感情が、トラック全体に染み込んでいる」と報じた。

同メディアは、ILLITのこれまでの足跡に注目した。「オリジナルサウンドトラック（OST）界のトップアーティストとして浮上している。単なる歌唱参加にとどまらず、音源チャートでも注目を集め、作品の話題性をけん引する、最もホットなアイコンとして脚光を浴びている」と評価した。

最近発表したデジタルシングル「Bubee」の日本語版と韓国語版が、ともに注目された。日本語バージョンは、テレビアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」のオープニングテーマ曲となり、アニメと音楽ファンの両方を同時に魅了した。

OSENは「実際にこの曲は、6日に公開されると同時にオリコンの『デーリーデジタルシングルランキング』上位に入り、AWAミュージックのリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得した。ミュージックビデオやプロモーションコンテンツがないのに、音楽だけで得た成績だったことが評価できる」と絶賛した。

また「ILLITのOSTパワーは、すでに昨年証明されている。映画『顔だけじゃ好きになりません』のテーマ曲として制作された『Almond Chocolate』は、日本の主要チャートで長期ヒットした。またTBSの『第67回 輝く！日本レコード大賞』で当時、海外アーティストの楽曲の中で唯一『優秀作品賞』を受賞するという快挙を成し遂げた。韓国国内でもこの曲はファンからの熱烈な要望に応えて、韓国語バージョンの音源がリリースされただけでなく、音楽番組での活動まで続いた」と伝えた。

さらに「それだけではない。国内外を問わず、さまざまなOSTのラブコールが殺到している。業界がILLITに注目する理由は、特有のトレンディーな感性と澄んだ音色にある。主に10代20代が熱狂する青春ロマンス映画やドラマ、そしてポップなアニメーションにおいて、その声が作品の雰囲気を最大限に引き立てていると評価されている。堅実なグローバルファン層と大衆性を兼ね備えたチームである点も、魅力的な要素として挙げられる」と分析した。