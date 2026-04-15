長岡警察署は15日、4月9日に見つかった身元不明の遺体が今年1月に十日町市内で行方不明となっていた樋口まりんさん(15)であると判明したと発表しました。遺体が見つかったのは、樋口さんが行方不明になった自宅から直線距離で約28km離れた信濃川の中州でした。警察は樋口さんが何らかの理由で川に転落した可能性があるとみて調べています。

死亡したのは、十日町市に住む樋口まりんさん(15)です。



樋口さんは、1月26日午後7時過ぎ、自宅のリビングで家族と一緒に夕食をすませ、その場を離れたのを最後に行方がわからなくなりました。



この時、玄関のカギが開いていたことや樋口さんの黒色のジャンパーとブーツが自宅から無くなっていたことなどから、1人で歩いて外出したとみられていました。



県内を中心に千葉県や北海道、長野県など全国から170件以上の目撃情報が警察に寄せられ、警察は自宅周辺の防犯カメラの確認作業も行いましたが、自宅の最寄り駅である北越急行ほくほく線の「しんざ駅」の防犯カメラには樋口さんの姿が映っておらず、その足取りはつかめていませんでした。



一方、樋口さんの自宅から北西に約3キロ離れた妻有大橋で目撃情報があり、警察はドローンを飛ばして信濃川沿いを中心に捜索をするなど、目撃情報をもとに捜索活動を続けていました。



事態が動いたのは、4月9日。午前10時すぎに長岡市釜ヶ島地内にある信濃川中州で身元不明の女性の遺体が発見。



14日に司法解剖を行ったところ、遺体が樋口さんであることが判明。警察によりますと、溺死とみられ、死後数カ月経っているとみられるということです。



また、事件性を疑わせる外傷はなく、警察は樋口さんが何らかの理由で川に転落したとみて調べを進めています。